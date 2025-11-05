Para hoy miércoles, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 12 se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, interaccionará con la onda tropical número 40, que se desplazará sobre la península de Yucatán, y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, originando lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; puntuales fuertes en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; intervalos de chubascos en Veracruz y Puebla; así como lluvias aisladas en Veracruz y Puebla.

Se pronostica que al final del día, el frente frío número 12 se disipe sobre el mar Caribe.

Por la mañana se prevé ambiente frío a muy frío con heladas en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 05 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León (suroeste), Jalisco (noreste), Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos (norte), Estado de México, Ciudad de México (sur), Oaxaca y Veracruz.

Te puede interesar: Peso mexicano DESPIERTA frente al dólar; así se cotiza HOY miércoles

*Con información de SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV