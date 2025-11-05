Para hoy miércoles, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 12 se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, interaccionará con la onda tropical número 40, que se desplazará sobre la península de Yucatán, y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, originando lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; puntuales fuertes en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; intervalos de chubascos en Veracruz y Puebla; así como lluvias aisladas en Veracruz y Puebla.Se pronostica que al final del día, el frente frío número 12 se disipe sobre el mar Caribe.Por la mañana se prevé ambiente frío a muy frío con heladas en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.*Con información de SUN. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV