Sheinbaum presenta denuncia por el acoso que vivió ayer; esto dijo

Tras el episodio de acoso que vivió la Presidenta Claudia Sheinbaum a las afueras de Palacio Nacional, cuando se dirigía caminando a un evento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su conferencia matutina de este miércoles habló de la situación e informó que decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"Nos salimos, mucha gente nos saludó en el camino, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada y vivo este episodio de acoso. En el momento estaba yo hablando con otras personas, me doy cuenta de inmediato, llega Juan José que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", narró Sheinbaum.

Explicó que tras los hechos decidió presentar una denuncia, debido a que fue una situación que vivió más que como presidenta, como mujer. "Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres de nuestro país, lo he vivido antes cuando no era Presidenta, cuando era estudiante, y como joven".

La Mandataria también explicó que el acoso es un delito penal en la Ciudad de México y que levantó a denuncia porque este tipo de situaciones no pueden pasarse por alto para ninguna mujer del país. "Mi reflexión es si no presento yo la denuncia, además de que es un delito pues en qué condición se quedan todas la mujeres mexicanas, si esto le hacen a la Presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes, mujeres en nuestro país".

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de noviembre 2025

Sheinbaum compartió que tras acosarla, este sujeto estuvo acosando a otras mujeres en esa misma calle donde a ella le ocurrió, por lo que el hombre identificado como Uriel "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.

Fuentes penales indicaron que Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal de la Ciudad de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV

