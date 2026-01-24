El frío será intenso en gran parte de la República Mexicana debido a la tercera tormenta invernal de la temporada y otros fenómenos climáticos. Este es el pronóstico del tiempo:

Hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, apuntó que la tercera tormenta invernal y el frente núm. 31, recorrerán el noroeste de México, interaccionarán con el frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico sobre el norte y noreste del país, además de un río atmosférico, mantendrán temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste, norte y noreste de México, con lluvias puntuales intensas en Durango .

No te pierdas: Sábado soleado, pero fresco para Guadalajara

Así mismo, se pronostica caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila; y lluvia engelante en Zacatecas .

Se prevé que el frente frío núm. 31 se disipe en el transcurso de la tarde .

Por su parte, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente del país, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit. Mientras que, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 24 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico del domingo 25 al martes 27 de enero de 2026

Durante la mañana del domingo, la tercera tormenta invernal de la temporada, se desplazará sobre el norte y noreste de México, manteniendo el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos en dichas regiones, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; además de lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Durante la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar al territorio nacional .

En el periodo de pronóstico:

El frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico recorrerán la vertiente del golfo de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

A su vez, se prevé un evento de “Norte” prolongado e intenso y oleaje elevado en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán; así como un marcado descenso de temperaturas en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, además se mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en el norte del país.

Durante el domingo y lunes , la masa de aire ártico en interacción con el arrastre de humedad favorecido por un río atmosférico generará la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Cofre de Perote y Pico de Orizaba .

Se prevé escasa probabilidad de lluvias en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

ESPECIAL / SMN

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA