Este sábado 24 de enero será fresco para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y no se prevé lluvia. Aquí los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias fuertes y descargas eléctricas en Nayarit; dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Jalisco y lluvias aisladas en Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Michoacán y Jalisco. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h en la región, y rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Jalisco.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día Soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 23-25 °C y la mínima entre los 9-12 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Sábado 4% de probabilidad de lluvia 25 – 9 °C Domingo 6% de probabilidad de lluvia 25 – 7 °C Lunes 0% de probabilidad de lluvia 28 – 6 °C

La temperatura en Guadalajara desminutye ligeramente con relación a ayer y la probabilidad de lluvia es casi nula .

Clima nacional para hoy

Inestabilidad en niveles altos de la atmósfera por la corriente en chorro extratropical estará favoreciendo lluvias sobre el noroeste. Además de rachas de viento fuertes en dicha región.

Por otro lado, el ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país, propiciarán lluvias en el centro, sureste y península de Yucatán.

Durante el fin de semana esperamos el avance de un nuevo sistema frontal en el noreste de México, que traerá un descenso muy marcado en las temperaturas.

Jalisco, con combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer. No se descarta la probabilidad de algunas lluvias dispersas hacia el sur del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

