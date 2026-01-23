La conexión a internet para todos los mexicanos es un objetivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por eso, entregarán chips (tarjetas SIM) con internet móvil sin costo a las personas que cumplan con ciertos requisitos.

De acuerdo con información oficial de la CFE y el Gobierno de México, la entrega de SIM se realizará mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención organizadas en coordinación con delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.

Los estados en donde se realizarán estas convocatorias se darán a conocer en las redes oficiales de la CFE, por lo que debes estar al pendiente cuando estén cerca de tu zona para la entrega.

Los sectores prioritarios que podrán solicitar el chip son:

Beneficiarios del Programa para el Bienestar como Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños

como Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Estudiantes de educación media superior y superior en instituciones públicas

de educación media superior y superior en instituciones públicas Poblaciones rurales con nula o baja conectividad de internet.

¿Cuáles son los requisitos para recibir un chip gratuito de la CFE?

Las personas interesadas en recibir un chip, deben cumplir con ciertos requisitos como:

Ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Contar con un celular desbloqueado

En caso de los menores de edad, se solicitará un acta de nacimiento y CURP

Es importante decir que la CFE también ha señalado que la documentación requerida puede varias según la entidad, tipo de jornada o convocatoria específica.

¿Qué beneficios brinda el chip gratuito de la CFE?

El paquete de conectividad a internet de la CFE cuenta con los siguientes beneficios:

5 GB de navegación para redes sociales, búsqueda de información y aplicaciones 1,500 minutos de telefonía para llamadas a números de México, Estados Unidos y Canadá 500 mensajes de texto (SMS)

