La conexión a internet para todos los mexicanos es un objetivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por eso, entregarán chips (tarjetas SIM) con internet móvil sin costo a las personas que cumplan con ciertos requisitos.De acuerdo con información oficial de la CFE y el Gobierno de México, la entrega de SIM se realizará mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención organizadas en coordinación con delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.Los estados en donde se realizarán estas convocatorias se darán a conocer en las redes oficiales de la CFE, por lo que debes estar al pendiente cuando estén cerca de tu zona para la entrega.Los sectores prioritarios que podrán solicitar el chip son:Las personas interesadas en recibir un chip, deben cumplir con ciertos requisitos como:Es importante decir que la CFE también ha señalado que la documentación requerida puede varias según la entidad, tipo de jornada o convocatoria específica.El paquete de conectividad a internet de la CFE cuenta con los siguientes beneficios:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA