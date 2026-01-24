La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reiteró el llamado a la población para acudir a vacunarse contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse de manera eficaz mediante la inmunización oportuna.

Ante el aumento de alertas sanitarias, la dependencia subrayó la importancia de mantener el esquema de vacunación completo como una medida clave para proteger la salud individual y colectiva.

Te puede interesar: Señales de alerta sobre el sarampión en México

La Secretaría de Salud recordó que cada dosis aplicada tiene un impacto directo en la prevención de brotes. “Cada dosis cuenta. La vacuna contra el sarampión no solo activa las defensas del organismo, también frena las cadenas de contagio y evita que los brotes crezcan. Protegerte es también una forma de cuidar a quienes más quieres”, enfatizó.

¿Dónde vacunarse en la CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron que la vacuna contra el sarampión está disponible de forma gratuita en los centros de salud de la Ciudad de México. Las personas interesadas pueden acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, donde recibirán orientación sobre la aplicación de la dosis correspondiente.

Para facilitar el acceso a estos servicios, la Secretaría de Salud puso a disposición de la ciudadanía un directorio oficial de centros de salud, el cual puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.salud.cdmx.gob.mx/ver-mas/unidades/centros-de-salud.

“Acude a tu centro de salud más cercano y mantén tus vacunas al día”, expuso en redes sociales la dependencia capitalina.

También a nivel federal, la Secretaría de Salud dispone del número telefónico 079, donde se informa sobre la ubicación de los centros de vacunación.

La Línea 079 es un servicio telefónico gratuito del Gobierno de México, disponible las 24 horas, a través del cual la población puede recibir orientación personalizada para ubicar el centro de salud más cercano donde se aplican vacunas contra el sarampión.

Para acceder al servicio, solo hay que marcar 079 y presionar la tecla 7 para que un agente atienda la solicitud.

¿Cuáles son los síntomas?

El Gobierno federal expuso que los síntomas aparecen de 7 a 14 días después del contagio:

Fiebre alta (mayor de 38.5 °C)

Tos seca

Secreción nasal (moqueo)

Ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz (conjuntivitis)

Pequeñas manchas blancas en la boca (manchas de Koplik)

Salpullido en la piel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP