La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó este sábado que fue localizada con vida la creadora de contenido mexicana conocida en redes como ‘La Nicholette’, tras permanecer desaparecida durante cuatro días.

Mediante un comunicado difundido en plataformas digitales, la autoridad estatal informó sobre el hallazgo de Nicole Pardo Molina y reconoció el apoyo de la ciudadanía, cuya participación fue fundamental para dar con su paradero.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las condiciones físicas de la joven ni sobre el contexto en el que fue encontrada. La influencer, de 25 años, había sido privada de la libertad el pasado 19 de enero por un grupo armado en Isla Musalá, uno de los sectores residenciales de mayor plusvalía en Culiacán, capital de Sinaloa.

El caso generó amplia atención pública luego de que en redes sociales se difundiera un video captado por la cámara de seguridad del vehículo de la joven, una camioneta Tesla Cybertruck color lila , en el que se observa cómo hombres armados la interceptan y la obligan a subir a otro automóvil.

El viernes 23, se viralizó un segundo video de la joven, -cuya autenticidad no ha sido confirmada por la autoridad-, donde se le observa leyendo un mensaje.

En ese video, la joven señala que "trabaja" con 'Los Mayos', una facción del cártel de Sinaloa, que mantiene una pugna interna por el control de la zona con la facción de 'Los Chapitos', razón por la habría sido privada de su libertad.

Nicole Pardo es una creadora de contenido con miles de seguidores. E n Instagram suma más de 163 mil seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111 mil. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

La influencer suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la compra de vehículos de lujo, así como su participación en eventos sociales.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa temporadas en Phoenix (Arizona, Estados Unidos) donde incluso operaba una tienda en línea de gorras que, según reportes, incluían referencias al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Su notoriedad pública creció a partir de un corrido titulado “La Muchacha del Salado”, popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencias a su personaje público.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayos', que ha causado más de mil 800 muertos y más 2 mil 400 desapariciones forzadas , según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

