Esto es lo que debe contener el yogur, según Profeco

El yogur es un alimento lácteo y versátil, que puede consumirse solo o acompañado de fruta, cereales o algunas semillas como nuez o almendras, principalmente en el desayuno, pues, el proceso de fermentación al que se somete este producto lo convierte en un alimento fácil de digerir debido a una disminución en la cantidad de lactosa.La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a distintos productos ofertados como yogur en los supermercados. Durante esta prueba objetiva se hizo el análisis de 18 productos denominados yogur en sus presentaciones disponibles en el mercado: sólida o batida.De acuerdo con la institución mexicana, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó mil 884 pruebas para comprobar la veracidad de la información compartida por los proveedores y su cumplimiento con la ley. Asimismo, recalcó en las especificaciones que debe tener este alimento para considerarse apto para el consumo.Los productos examinados en la prueba fueron clasificados en las siguientes denominaciones: 2 yogures naturales, 4 yogures naturales endulzados, 1 yogur natural endulzado deslactosado, 2 yogures sabor fresa, 7 yogures con fresa, 1 yogur con fresa deslactosado y 1 yogur sabor natural.Con el propósito de promover una cultura de consumo responsable entre los mexicanos, la Profeco publicó en la Revista del Consumidor los resultados del estudio realizado. Estos fueron son productos que fueron señalados por incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana "Yogurt-Denominación":Según las recomendaciones referidas por la institución en la Revista del Consumidor, al elegir un yogur, los compradores deben prestar atención al contenido y al etiquetado frontal del producto. Estas son algunas de las especificaciones que debe contener el yogur:Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor recordó a la población consumidora leer el etiquetado de los productos antes de adquirir alguno, así como prestar atención a los sellos octagonales, comparar diferentes presentaciones y denominaciones que ofrecen los proveedores y elegir con responsabilidad el adecuado a las necesidades personales y presupuesto.