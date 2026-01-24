Autopista México-Puebla tendrá cierres el fin de semana; horarios y tramos afectados

Quienes transiten por una de las vialidades más importantes del país deberán tomar previsiones este fin de semana, debido a que autoridades federales advirtieron sobre modificaciones temporales a la circulación en la autopista México–Puebla, debido a trabajos programados que podrían generar retrasos durante la noche y la madrugada.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), las afectaciones se presentarán la noche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de enero, como resultado del montaje de una estructura metálica a la altura del kilómetro 21.

Estas labores implicarán cierres parciales de carriles, así como la suspensión total de la circulación en los carriles laterales en ambos sentidos.

La dependencia precisó que los trabajos se realizarán exclusivamente en horario nocturno, con el objetivo de reducir el impacto vial, y se llevarán a cabo de las 00:00 a las 02:00 horas del domingo 25 de enero.

Durante ese lapso, el tránsito que normalmente circula por los carriles laterales será desviado a los carriles centrales: en el kilómetro 20, con dirección a Puebla, y en el kilómetro 22, rumbo a la Ciudad de México.

Ante estas condiciones, Capufe exhortó a las y los automovilistas a anticipar sus tiempos de traslado, conducir con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras, ya que se prevé circulación lenta.

Finalmente, la autoridad informó que habrá personal operativo y señalización preventiva en el área para orientar a los conductores y mantener la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

