El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer su pronóstico del clima para hoy martes 27 de enero. Estos son los detalles:

Este día, el frente frío núm. 30 se desplazará sobre el occidente del mar Caribe y dejará de afectar México ; no obstante, la masa de aire ártico mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas .

Así mismo, persistirá el evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 60 a 80 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. También, se pronostica oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; y de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el valle de México. En el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvias.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México y Morelos.

Clima del miércoles 28 al viernes 30 de enero de 2026

El miércoles, la masa de aire ártico asociada al frente núm. 30 modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana; asimismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 40 a 60 km/h en Quintana Roo; y de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El jueves, un nuevo frente frío ingresará en la frontera norte de México, mientras que un segundo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional , ambos sistemas se asociarán con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones.

El viernes, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, además del sureste del país; la masa de aire polar que impulsará a dicho frente generará marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México; además de evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose en el transcurso de la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y durante la madrugada del sábado hacia Tabasco, Campeche y Yucatán, con rachas de 50 a 70 km/h. Por su parte, el segundo frente frío se extenderá sobre la península de Baja California, propiciando rachas fuertes de viento en la región.

Durante el período de pronóstico, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá escasa probabilidad de lluvias en estados del noroeste, occidente y centro del territorio mexicano.

