El pasado 22 de enero, César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", fue detenido nuevamente en la comunidad de Santa Ana Amatlán, Michoacán, en un operativo conjunto encabezado por las fuerzas federales y estatales.

La Fiscalía de Michoacán informó que “El Botox” estaba relacionado con extorsiones a productores de limón y con el asesinato de Bernardo Bravo , líder de ese sector agrícola. César Sepúlveda fue imputado por la probable comisión de delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos .

¿"El Botox", vínculos con funcionarios?

La detención de "El Botox", en Michoacán, salpicó a Samuel Sotelo Salgado, exsecretario de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco , porque la primera vez que fue detenido, en 2018, autoridades lo capturaron en una casa que el exfuncionario puso en renta en Cuernavaca, Morelos.

En agosto de 2018, "El Botox" fue detenido en una casa de la calle Cataluña, en la colonia Maravillas, Cuernavaca, dos meses antes de que Cuauhtémoc Blanco y su gabinete tomarán el palacio de Gobierno.

Samuel Sotelo reconoció como suyo el inmueble, sin embargo, asegura que jamás tuvo relación con la "familia" que rentó la propiedad y, conforme con el nombre y la fotografía de “El Botox” que divulgaron las autoridades, esa persona no figura en el contrato de arrendamiento. La casa fue vendida dos años después del arresto .

En ese año, “El Botox” era identificado por las autoridades como uno de los líderes de “Los Viagras” y presunto homicida del encargado de Despacho de la alcaldía de Buenavista, perpetrado en junio de 2018.

“El Botox” y su captura en 2018

De Michoacán se trasladó a Morelos y una tarde del 28 de agosto de 2018, se reportó a emergencias que en la casa número 6-A varias personas ingresaban a un hombre maniatado, lo que se interpretó como un presunto secuestro en desarrollo.

Fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en la zona y ubicaron a tres hombres, uno de ellos portando armas de fuego. Los detuvieron y cuando cruzaron información con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro del Estado de Michoacán, confirmaron que "El Botox" contaba con orden de aprehensión por homicidio.

De acuerdo con el contrato de arrendamiento entre una asesora inmobiliaria y la pareja que rentó la casa de cuatro recámaras y tres baños, pactaron una renta mensual de 18 mil pesos. La casa de dos niveles estaba amueblada, con estacionamiento para dos autos y se ubica en una zona estratégica para salir del estado por la autopista México-Cuernavaca, cuyo entronque se encuentra a menos de 300 metros.

Sotelo afirma que su vinculación con la detención de "El Botox" es subjetiva y tendenciosa, porque hay cosas que se dirigen hacia un golpeteo que le parece inadecuado porque daña su imagen y la de su familia .

Cuenta que la casa la compró en 2014 y en 2018 la ofertó en arrendamiento para pagar el mantenimiento de esta y para ello contrató a una persona que "se encargó de promocionar la casa y en un momento se rentó con alguna persona, pero no es la que aparece en los medios, que se supone que fue detenida".

También dice desconocer si "El Botox" fue detenido en ese inmueble en su momento, porque nunca tuvo un trato ni con él, ni con nadie que hubiera celebrado el contrato de arrendamiento .

OA

