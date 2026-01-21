Como parte de la estrategia del Plan Michoacán 25 por la Paz y la Justicia , fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo conjunto que derivó en la captura de cuatro personas y el decomiso de armamento y equipo táctico.

En la acción participaron elementos de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía de Michoacán, quienes aseguraron dos armas de fuego, 120 municiones, cinco cargadores y un vehículo.

Las labores incluyeron recorridos de vigilancia, patrullajes a pie y visitas preventivas en huertas de aguacate, empacadoras y zonas dedicadas a la industria citrícola en distintos municipios , con la finalidad de reforzar la seguridad y fortalecer la confianza de trabajadores y productores.

El Plan Michoacán 25 por la Paz y la Justicia ha arrojado resultados contundentes

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, este esquema de coordinación ha arrojado resultados contundentes: 430 personas detenidas, 240 armas aseguradas, más de 16 mil cartuchos y 840 cargadores decomisados, además de 347 vehículos.

Asimismo, se desmantelaron 26 campamentos, se inhabilitaron 50 tomas clandestinas y se aseguraron explosivos, droga y grandes volúmenes de sustancias químicas utilizadas para actividades ilícitas.

El despliegue federal cumple compromisos diplomáticos para proteger la agroindustria

El despliegue de fuerzas federales se alinea con los compromisos diplomáticos adquiridos para blindar la agroindustria. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha enfatizado reiteradamente que la seguridad de los empleados encargados de la certificación sanitaria es prioritaria.

Tras los incidentes de seguridad previos, Salazar declaró que era necesario 'avanzar en garantizar su seguridad antes de alcanzar el pleno funcionamiento', lo que derivó en el actual modelo de acompañamiento policial a las labores de certificación y empaque que hoy ejecuta el Plan Michoacán 25.

