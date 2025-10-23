Esta mañana del jueves 22 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó sobre el avance y trayectoria de la tormenta tropical “Melissa”, que se localiza en el océano Atlántico.

El SMN informó que “Melissa” se mantiene como tormenta tropical en el Caribe central. Debido a su distancia el sistema no representa peligro para el territorio mexicano .

En su distancia al lugar más cercano, el fenómeno natural se encuentra a 355 km al sureste de Kingston, Jamaica y a mil 400 km al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

Su desplazamiento actual es hacia el nor-noroeste (345°) a 4 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

El SMN concluyó que el sistema no genera efectos en el país.

Pronóstico nacional

El ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión favorecerá con lluvias en el oriente y sureste de México, lluvias dispersas en el litoral del Pacífico desde Oaxaca hasta Jalisco, así como al interior de Michoacán.

El resto del país mantendrá la baja probabilidad de lluvia debido al posicionamiento de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, además de ambiente cálido en horas diurnas.

Jalisco tendrá cielo despejado, favoreciendo el ambiente cálido en horas centrales del día, además índice de radiación UV alto .

