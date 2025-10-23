Un ciclón tropical podría formarse en días en el océano Pacífico, advirtió este jueves 23 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Pero dicho fenómeno ¿Tendrá impacto en el país? Estos son los datos:

Esta mañana del jueves 23 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigila una zona con potencial ciclónico:

Zona de baja presión al suroeste de las costas de Michoacán, mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 950 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Se prevé su intensificación a ciclón tropical durante el fin de semana .

Si continúa su evolución, este fenómeno daría forma a la tormenta "Sonia" .

Hasta ahora, en la cuenca del Pacífico se han formado 17 ciclones tropicales, de los cuales, diez han alcanzado la categoría como huracanes. El estimado para esta temporada es de hasta 20 fenómenos similares.

Clima del viernes 24 al domingo 26 de octubre de 2025

El frente frío (Núm. 10), una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical recorrerán el norte y noreste de México, originarán fuertes rachas de viento y posibles torbellinos en la región, así como lluvias y chubascos, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila el día viernes.

El anticiclón posicionado en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el este, originando un evento de surada en costas del noreste mexicano así como el incremento de las temperaturas en la región.

Canales de baja presión sobre el interior del país e inestabilidad atmosférica superior originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

