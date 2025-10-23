El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un pronóstico del clima más fresco que el de ayer, sobre todo por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del pronóstico para la ciudad este jueves 23 de octubre:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Michoacán (centro, oeste y sur); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa) y Colima (norte). Por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo despejado, cielo despejado, ambiente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas máximas esperadas este día serán de entre 27-30 °C y mínimas de 15-18 °C.

La probabilidad de lluvia en Guadalajara este día es casi nula.

Clima en Guadalajara

Jueves 1% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Viernes 5% de probabilidad de lluvia 29 – 14 °C Sábado 6% de probabilidad de lluvia 29 – 13 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C

Las temperaturas esperadas para este jueves en Guadalajara son ligeramente más frescas que ayer .

Clima nacional

El ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión favorecerá con lluvias en el oriente y sureste de México, lluvias dispersas en el litoral del Pacífico desde Oaxaca hasta Jalisco, así como al interior de Michoacán.

El resto del país mantendrá la baja probabilidad de lluvia debido al posicionamiento de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, además de ambiente cálido en horas diurnas.

Jalisco tendrá cielo despejado, favoreciendo el ambiente cálido en horas centrales del día, además índice de radiación UV alto .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

