Los datos sobre la cotización del peso frente al dólar en la apertura de la jornada de este jueves 23 de octubre arroja números positivos, por una tendencia a la apreciación, tras datos de una inflación menor a la esperada en la primera quincena de octubre.

De acuerdo a información de Bloomberg, el tipo de cambio este día es de 18.40 pesos por dólar, en el mercado spot (Ciudad de México, 06:59 horas); lo que representa una apreciación de 0.14% de la moneda nacional con relación a ayer.

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este jueves 23 de octubre de 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banamex 17.83 18.85 Banco Azteca 17.15 18.99 Banorte 17.65 18.80 BBVA Bancomer 17.54 18.67 Scotiabank 16.40 19.90

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:50 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

