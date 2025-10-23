Los datos sobre la cotización del peso frente al dólar en la apertura de la jornada de este jueves 23 de octubre arroja números positivos, por una tendencia a la apreciación, tras datos de una inflación menor a la esperada en la primera quincena de octubre.De acuerdo a información de Bloomberg, el tipo de cambio este día es de 18.40 pesos por dólar, en el mercado spot (Ciudad de México, 06:59 horas); lo que representa una apreciación de 0.14% de la moneda nacional con relación a ayer.Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:50 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer.Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.Con información de Bloomberg y SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA