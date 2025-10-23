Helicóptero que llevaba víveres arranca techos de viviendas en Hidalgo | VIDEO

Una de las zonas afectadas en Hidalgo por las fuertes lluvias e inundaciones que se presentaron hace un par de semanas en el país sufrió nuevos daños, luego de que el paso de un helicóptero que transportaba ayuda humanitaria provocara que se desprendieran los techos de algunas viviendas.

El momento fue capturado por vecinos de la comunidad de Cerro Chiquito, perteneciente al municipio de Tenango de Doria. De acuerdo con los reportes, el fuerte viento generado por las hélices del vehículo aéreo, piloteado por elementos de la Guardia Nacional, provocó el desprendimiento de techos y láminas de varias casas.

El hecho ocurrió la noche del martes 21 de octubre, cuando el helicóptero que trasladaba víveres a la zona Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo realizaba maniobras para aterrizar.

Qué terrible. El viento de un helicóptero que transportaba víveres por las lluvias de hace 14 días arrancó los techos de 10 viviendas de la comunidad de Cerro Chiquito, en el municipio de Tenango de Doria, Hidalgo. Doble desgracia.



Aunque las imágenes generaron preocupación en redes sociales, no se reportaron personas lesionadas. De acuerdo con reportes locales, al menos 10 viviendas sufrieron daños estructurales por este incidente. Tras el suceso, personal de la Guardia Nacional y Protección Civil de Hidalgo regresaron al lugar para realizar una evaluación de los daños, la cual, indicaron las autoridades municipales, servirá para canalizar apoyos inmediatos.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que en esta entidad permanecen 74 poblaciones incomunicadas; 10 de ellas no han podido ser alcanzadas ni por vía terrestre ni aérea.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, calificó este como uno de los peores fenómenos climáticos que han afectado al estado, dejando daños en 28 municipios.

A diario, 21 helicópteros vuelan para apoyar en la emergencia, sobre todo en los sitios con difícil acceso por tierra, acercando víveres y trasladando pacientes que requieren atención médica urgente.

