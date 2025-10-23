Viral: mamá entrega a su hija, quien participó en el atropellamiento de motociclista

Una madre decidió presentar a su hija de 16 años ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, luego de que la adolescente fuera señalada como la presunta responsable de un accidente vehicular en el que perdió la vida un motociclista. El percance tuvo lugar la noche del domingo 20 de octubre, en el cruce de las calles Simón Bolívar y Abasolo, en el municipio de Montemorelos.

La madre colaboró con las autoridades

Según informaron fuentes oficiales, la menor conducía una camioneta Mazda color gris y, presuntamente, no respetó una señal de alto, impactando a un motociclista que circulaba por la vía principal. El golpe lanzó al joven varios metros, provocándole la muerte de manera instantánea.

Horas después del accidente, la madre de la adolescente acudió por su cuenta a las instalaciones de la Fiscalía en Montemorelos para entregarla a las autoridades y colaborar en las investigaciones. La dependencia estatal confirmó que la joven quedó bajo resguardo del área especializada en justicia para adolescentes.

La víctima era estudiante universitario

ESPECIAL

El motociclista fue identificado como Rodrigo de Jesús Torres Delgado, de 18 años, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital en la Universidad Tecnológica de Montemorelos. De acuerdo con sus familiares, el joven trabajaba para pagar sus estudios y el día del accidente regresaba a casa después de cumplir con su jornada laboral.

Paramédicos acudieron al lugar del siniestro, pero confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales. Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

⚠️Contenido sensible⚠️

▶️ Motocilista muere tras ser impactado por camioneta en Montemorelos; responsables huyeron.



�� Especial pic.twitter.com/OdgK9LrYA2— Milenio Monterrey (@MilenioMty) October 20, 2025

Vecinos del área señalaron que el cruce donde ocurrió el accidente representa un punto peligroso debido a la falta de semáforos y señalización visible. Aseguraron que en los últimos meses se han registrado múltiples percances en esa intersección.

La conductora menor de edad huyó del sitio

Después del choque, la joven conductora y las dos personas que la acompañaban abandonaron el lugar. Más tarde, las autoridades localizaron la camioneta en un camino de terracería de la colonia Morelos Dos. El vehículo presentaba daños en la parte frontal y carecía de placas visibles.

Agentes ministeriales y peritos de tránsito realizaron peritajes técnicos para determinar la velocidad y trayectoria del automóvil al momento del impacto. Además, revisaron cámaras de seguridad cercanas y entrevistaron a testigos presenciales.

Una vez identificado el vehículo, la Fiscalía contactó a la propietaria registrada, quien posteriormente acudió con su hija para entregarla voluntariamente a las autoridades.

Investigación bajo el sistema de justicia para adolescentes

La Fiscalía de Nuevo León informó que la menor permanece bajo resguardo mientras se define su situación jurídica conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De acuerdo con el artículo 164 de dicha ley, los menores no enfrentan procesos idénticos a los adultos, sino que son sujetos a medidas específicas.

Entre las posibles sanciones se contemplan la libertad asistida, la reparación del daño o el internamiento en un centro especializado, dependiendo de la gravedad del caso y de la resolución judicial. Las autoridades señalaron que se evaluarán las pruebas periciales y los testimonios antes de dictar una medida definitiva.

Asimismo, el Ministerio Público investiga si la huida de la escena puede considerarse un agravante y si existió omisión de auxilio a la víctima. Las indagatorias continúan con la recolección de evidencias y declaraciones.

Reacciones y condolencias

ESPECIAL/Universidad Tecnológica Santa Catarina

La Universidad Tecnológica de Montemorelos emitió un mensaje de solidaridad a la familia del joven fallecido, lamentando profundamente su pérdida y ofreciendo apoyo psicológico a los compañeros del estudiante.

El velorio de Rodrigo de Jesús Torres Delgado se realizó en las Capillas Casa Blanca de Montemorelos, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa se reunieron para despedirlo.

Autoridades analizan medidas de seguridad

Tras el accidente, vecinos de la zona solicitaron al ayuntamiento la instalación de señalización y dispositivos para controlar la velocidad en el cruce de Simón Bolívar y Abasolo. El gobierno municipal informó que evaluará la implementación de medidas preventivas con el fin de disminuir el número de accidentes en el área.

La Dirección de Tránsito Municipal señaló que durante 2025 se han registrado diversos percances similares en puntos del centro de Montemorelos que carecen de semáforos. Ante esta situación, las autoridades locales anunciaron un refuerzo en los operativos de vigilancia durante las noches y fines de semana.

