Jueves, 23 de Octubre 2025

México | Frente frío

Llega el frente frío 10; trae clima adverso para estos estados

El frente frío 10 recorrerá gran parte de México y favorecerá a la generación de lluvias y vientos en varias zonas del país

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El frente frío (Núm. 10) recorrerán el norte de México, según el pronóstico. NTX / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este jueves 23 de octubre que el frente frío número 10 se aproxima al país y tendrá efectos sobre el estado del tiempo, generando lluvias y vientos en algunos estados. Aquí el pronóstico de este fenómeno natural: 

Para este día, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (oeste) y chubascos en Sonora (este y sureste), además de viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en el norte de Coahuila, así como rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua y rachas de 35 a 50 km/h en Baja California y Sonora.

PRONÓSTICO PARA EL VIERNES 24 DE OCTUBRE

El frente frío (Núm. 10), una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical  recorrerán el norte de México, originarán luvias puntuales fuertes en Chihuahua (noreste y suroeste) y Coahuila (noreste), y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. Además de viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en Coahuila, y con rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua.

PRONÓSTICO PARA EL SABADO 25 DE OCTUBRE

El frente frío (Núm. 10) en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical  se desplazará sobre el noreste de México, generarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en los estados antes mencionados.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

