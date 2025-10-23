El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este jueves 23 de octubre que el frente frío número 10 se aproxima al país y tendrá efectos sobre el estado del tiempo, generando lluvias y vientos en algunos estados. Aquí el pronóstico de este fenómeno natural:

Para este día, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México , en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (oeste) y chubascos en Sonora (este y sureste) , además de viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en el norte de Coahuila, así como rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua y rachas de 35 a 50 km/h en Baja California y Sonora.

PRONÓSTICO PARA EL VIERNES 24 DE OCTUBRE

El frente frío (Núm. 10), una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical recorrerán el norte de México, originarán luvias puntuales fuertes en Chihuahua (noreste y suroeste) y Coahuila (noreste), y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. Además de viento de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en Coahuila, y con rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua.

PRONÓSTICO PARA EL SABADO 25 DE OCTUBRE

El frente frío (Núm. 10) en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical se desplazará sobre el noreste de México, generarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en los estados antes mencionados.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

