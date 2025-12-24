Mañana es Navidad y llega con un frente frío a México, el número 24, informó este miércoles 24 de diciembre el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México.

Este día, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, en combinación con una vaguada en altura extendida sobre el suroeste del golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana , interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida sobre la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del país.

Finalmente, continuará el tiempo estable y sin lluvia en estados del norte y occidente del territorio nacional; así como ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 24 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima nacional del jueves 25 al sábado 27 de diciembre de 2025

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país y la península de Yucatán, asociada con una circulación ciclónica, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el occidente de Estados Unidos y con la corriente en chorro polar , generando rachas de viento de hasta 70 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California en el transcurso de la noche del viernes y la madrugada del sábado .

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por efecto de irradiación nocturna debido al predominio de cielo despejado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA