Estos son los mejores 5 restaurantes de México antes de 2026, según Taste Atlas

La cocina mexicana volvió a colocarse en el escaparate internacional, puesto que la reconocida guía gastronómica Taste Atlas dio a conocer su lista de Los 100 restaurantes más emblemáticos del mundo en 2025, un ranking que reconoce a los establecimientos que han marcado historia por su sabor, tradición y autenticidad.

En esta edición, México destacó con cinco restaurantes que lograron posicionarse entre los mejores del planeta, confirmando que la gastronomía nacional sigue siendo un referente global.

De acuerdo con Taste Atlas, estos espacios no solo representan platillos icónicos, sino también décadas de identidad culinaria que han conquistado tanto a comensales locales como a visitantes extranjeros.

Aunque el primer lugar fue otorgado a Figlmüller, en Viena, Austria, la presencia mexicana en el listado reafirma la fuerza de sus sabores regionales.

Entre los restaurantes mexicanos mejor posicionados se encuentra Café de Tacuba, en la Ciudad de México, una auténtica institución fundada en 1912 que alcanzó el sexto lugar mundial gracias a su cocina tradicional y, en especial, a sus reconocidas enchiladas.

Muy cerca aparece Karne Garibaldi, de Guadalajara, que se ubicó en el noveno sitio por su emblemática carne en su jugo y su receta original que se mantiene intacta desde 1970.

La lista también incluye a Los Panchos, otro referente capitalino famoso por sus carnitas desde 1945, que obtuvo el lugar 49 del ranking.

Desde el norte del país, El Rey del Cabrito, en Monterrey, se colocó en la posición 57, consolidándose como uno de los grandes exponentes de la cocina regiomontana.

Finalmente, El Cardenal, con más de cinco décadas de historia en la CDMX, logró el sitio 62 gracias a su propuesta de cocina mexicana tradicional, destacando platillos como los chiles en nogada.

Con estos reconocimientos, Taste Atlas reafirma que México no solo preserva su herencia gastronómica, sino que la proyecta al mundo como una de las más influyentes y apreciadas, rumbo a 2026.

NA