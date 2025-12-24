Absuelven a 'El Mochaorejas' de secuestro y delincuencia organizada; permanecerá preso

Una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, del delito de secuestro y declaró compurgada la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta por delincuencia organizada, dentro de la causa penal 2/2024.

La resolución fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, cuya actuación ha sido objeto de controversia en otros casos de alto impacto, entre ellos el relacionado con militares implicados en el expediente Ayotzinapa. El fallo representa un revés para la acusación en este proceso específico, aunque no implica la liberación de Arizmendi López.

El sentenciado permanece interno en el penal federal de Gómez Palacio, Durango, centro penitenciario destinado a personas condenadas por secuestro. En su contra pesan múltiples sentencias condenatorias que, en conjunto, superan los 250 años de prisión por diversos delitos, principalmente por el secuestro de decenas de víctimas.

En relación con el delito de privación ilegal de la libertad analizado en esta causa, la jueza determinó que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República no acreditaron de manera suficiente la responsabilidad penal de Arizmendi López y sus coacusados. En su resolución, señaló que no se demostraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar la acusación, por lo que, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia y al recaer la carga probatoria en la parte acusadora, dictó sentencia absolutoria.

Respecto a la condena de ocho años por delincuencia organizada, Duarte Cedillo estableció que la pena ya fue cumplida, al considerar que Arizmendi López ha permanecido privado de la libertad desde el 7 de enero de 1998, fecha en la que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. De acuerdo con la jueza, al momento de emitirse la sentencia, el 4 de noviembre de 2025, habían transcurrido más de 25 años de reclusión, superando ampliamente el tiempo de la pena impuesta, por lo que esta se declaró extinguida conforme al artículo 20 constitucional.

Adicionalmente, la juzgadora impuso a “El Mochaorejas” una multa de 13 mil 225 pesos. En caso de no cubrir dicho monto, deberá cumplir 500 jornadas de trabajo no remunerado en favor de la comunidad, en instituciones públicas, educativas, de asistencia social o privadas asistenciales, las cuales deberán realizarse fuera del horario de las actividades laborales que constituyan su principal medio de subsistencia.

