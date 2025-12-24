La Lotería Nacional lleva a cabo este miércoles 24 de diciembre de 2025 el tradicional Sorteo Gordo de Navidad, uno de los eventos más emblemáticos y esperados del calendario anual en México. La expectativa gira en torno a su premio mayor, que asciende a 204 millones de pesos distribuidos en cuatro series, aunque el sorteo contempla una amplia variedad de premios adicionales y reintegros.De acuerdo con la Lotenal, en esta edición se entregarán 526 premios directos, correspondientes a los números extraídos durante el sorteo. El premio principal por serie es de 51 millones de pesos, mientras que el segundo lugar otorga 3.2 millones por tres series y hasta 12.8 millones cuando se cuentan las cuatro series. Además, se reparten premios menores que van desde los 200 mil hasta los 12 mil pesos por serie.El sorteo se realizará a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con transmisión en vivo a través de internet. En ese mismo espacio se podrá consultar el listado completo de números ganadores conforme avance la noche.En cuanto a los premios por aproximación, la Lotería Nacional detalló que los números anterior y posterior al premio mayor recibirán 100 mil pesos cada uno, mientras que los 97 números de la misma centena obtendrán 8 mil pesos. Para el segundo premio, las aproximaciones pagan 50 mil pesos a los números inmediatos y 6 mil pesos a los correspondientes a su centena.Respecto a los premios por series, quienes adquirieron las cuatro series completas podrán aspirar al monto total de 204 millones de pesos. Con tres series, el premio máximo alcanza los 153 millones; con dos, 102 millones; y con una serie, hasta 51 millones de pesos. En el caso de un solo cachito, el premio mayor posible es de 2 millones 550 mil pesos.El sorteo también contempla la entrega de 15 mil 192 reintegros, determinados por la coincidencia del último dígito del número jugado con el del premio mayor o el segundo premio. De estos, 7 mil 200 corresponden al premio mayor y 7 mil 992 al segundo premio.En cuanto a los costos, cada cachito tiene un precio de 120 pesos. Una serie completa, integrada por 20 cachitos, cuesta 2 mil 400 pesos, mientras que el paquete de cuatro series alcanza los 9 mil 600 pesos.En la previa del sorteo, la Lotería Nacional difundió un mensaje de felicitación por Nochebuena, deseando buena suerte a todas las personas participantes y reafirmando el carácter festivo y tradicional del Gordo de Navidad.SV