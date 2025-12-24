La Lotería Nacional lleva a cabo este miércoles 24 de diciembre de 2025 el tradicional Sorteo Gordo de Navidad, uno de los eventos más emblemáticos y esperados del calendario anual en México. La expectativa gira en torno a su premio mayor, que asciende a 204 millones de pesos distribuidos en cuatro series, aunque el sorteo contempla una amplia variedad de premios adicionales y reintegros.

De acuerdo con la Lotenal, en esta edición se entregarán 526 premios directos, correspondientes a los números extraídos durante el sorteo. El premio principal por serie es de 51 millones de pesos, mientras que el segundo lugar otorga 3.2 millones por tres series y hasta 12.8 millones cuando se cuentan las cuatro series. Además, se reparten premios menores que van desde los 200 mil hasta los 12 mil pesos por serie.

El sorteo se realizará a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con transmisión en vivo a través de internet. En ese mismo espacio se podrá consultar el listado completo de números ganadores conforme avance la noche.

En cuanto a los premios por aproximación, la Lotería Nacional detalló que los números anterior y posterior al premio mayor recibirán 100 mil pesos cada uno, mientras que los 97 números de la misma centena obtendrán 8 mil pesos. Para el segundo premio, las aproximaciones pagan 50 mil pesos a los números inmediatos y 6 mil pesos a los correspondientes a su centena.

Respecto a los premios por series, quienes adquirieron las cuatro series completas podrán aspirar al monto total de 204 millones de pesos. Con tres series, el premio máximo alcanza los 153 millones; con dos, 102 millones; y con una serie, hasta 51 millones de pesos. En el caso de un solo cachito, el premio mayor posible es de 2 millones 550 mil pesos.

El sorteo también contempla la entrega de 15 mil 192 reintegros, determinados por la coincidencia del último dígito del número jugado con el del premio mayor o el segundo premio. De estos, 7 mil 200 corresponden al premio mayor y 7 mil 992 al segundo premio.

En cuanto a los costos, cada cachito tiene un precio de 120 pesos. Una serie completa, integrada por 20 cachitos, cuesta 2 mil 400 pesos, mientras que el paquete de cuatro series alcanza los 9 mil 600 pesos.

En la previa del sorteo, la Lotería Nacional difundió un mensaje de felicitación por Nochebuena, deseando buena suerte a todas las personas participantes y reafirmando el carácter festivo y tradicional del Gordo de Navidad.

