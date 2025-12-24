Hoy es Nochebuena y mañana Navidad y el clima que se prevé en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es fresco. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Michoacán; sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco (costa), y con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

No te pierdas: El frente frío que llega a México con la Navidad

Por su parte, Meteored espera hoy en Guadalajara, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 17 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, temperaturas cercanas a los 20 °C . Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Miércoles 27–9 °C Jueves 27–9 °C Viernes 27–8 °C Sábado 27–9 °C Domingo 27–10 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara será fresco para la semana de Navidad, con mínimas por debajo de los 10 °C. El próximo domingo se prevé un ligero repunte .

Clima nacional para hoy

Un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, en combinación con una vaguada en altura en el suroeste del golfo de México, divergencia sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

A su vez, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México , interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos y con la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California y Sonora.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA