Un golpe fuerte a la estructura delictiva de “Los Chapitos” se registró en Zapopan. Estos son los detalles:

Dos integrantes más del círculo cercano de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por fuerzas federales debilitando aún más la estructura criminal de los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", preso en Estados Unidos.

Se trata de Mario Lindoro Elenes, "El Niño", y Navidad, "El Siete", suegro y cuñado de Iván Guzmán , capturados apenas dos días después del asesinato de Óscar Medina González, "El Panu", uno de los operadores más cercanos de "Los Chapitos", en un restaurante del Centro de la capital del país.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) los detuvieron durante cateos realizados en casas de las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, en la zona residencial de Zapopan .

La colonia Vallarta Universidad colinda con la zona donde en noviembre pasado un grupo criminal secuestró a dos agentes de la SSPC, que más tarde fueron liberados.

La dependencia afirmó que los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en Zapopan, de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo.

Debido a lo anterior, refirió, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de Control que otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo que derivaron en la detención de Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad , quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, para ser puestos después ante un juez de Control que definirá su situación jurídica.

Según investigaciones ministeriales, Mario Lindoro Elenes, "El Niño", es considerado operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, además de ser su suegro .

En tanto que Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias "El Siete", es también identificado como operador financiero, además de ser cuñado del líder de "Los Chapitos" .

Durante su detención, las autoridades les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo, según reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Otros golpes a “Los Chapitos”

En 2025, el gabinete de seguridad federal golpeó al círculo cercano de "Los Chapitos", que están envueltos en una cruenta batalla con "La Mayiza" que mantiene a Sinaloa sumido en la violencia.

En febrero, las Fuerzas Armadas dieron con Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", el piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, quien quedó preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Ese mismo mes, autoridades también detuvieron a Kevin Alonso Gil Acosta, otro de los jefes de seguridad de "Los Chapitos", en la capital sinaloense y quien era identificado como uno de los objetivos de alto nivel debido a su papel en la estructura criminal de los hijos de "El Chapo" Guzmán.

De acuerdo con autoridades, Kevin Alonso coordinaba la compra de armamento y municiones para las células delictivas de la facción "Los Chapitos"; organizaba fuerzas de reacción para confrontar a grupos antagónicos o autoridades federales y se encargaba de imponer castigos a miembros de la organización, así como medidas de contrainteligencia para asegurar la protección de sus áreas de influencia y el resguardo de Guzmán Salazar.

Y en mayo fue abatido Humberto Figueroa Benítez, "La Perris" o "El 27", identificado como uno de los jefes de seguridad de "Los Chapitos" y quien supuestamente amarró al capo Ismael Zambada García, "El Mayo", cuando fue secuestrado por Joaquín Guzmán López para llevarlo a Estados Unidos.

"La Perris" o "El 27" sucedió en el cargo a Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", detenido en noviembre de 2023 y que en febrero de este año fue entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos.

En septiembre de 2024, Fernando Pérez Medina, "El Piyi", presunto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y seis de sus cómplices fueron detenidos por la Guardia Nacional en la ciudad de Culiacán.

Cae integrante de "Los Jordán"

En otra operación realizada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Marina y de la FGR detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, alias "El Pollo", quien es el presunto líder de la célula delictiva "Los Jordán", vinculados a la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Carlos Gabriel Reynoso cuenta con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado. Le aseguraron dos armas de fuego, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.

