¿Cómo funciona la primera píldora contra la obesidad que EU aprobó?

Un avance en la lucha contra la obesidad se logró en Estados Unidos, luego de la aprobación de una píldora por parte de las autoridades regulatorias sanitarias de aquel país.

Los reguladores estadounidenses marcaron un hito en la lucha contra la obesidad al aprobar la primera píldora oral diaria para el tratamiento de esta enfermedad crónica .

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos dio luz verde al fármaco Wegovy, desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk , lo que representa un avance significativo para millones de pacientes.

Esta autorización confiere una ventaja competitiva crucial a Novo Nordisk frente a su principal rival, Eli Lilly, cuyo medicamento oral para la obesidad, orforglipron, aún se encuentra bajo revisión regulatoria.

El desarrollo es de gran calado, ya que la píldora, al igual que sus contrapartes inyectables, pertenece a la innovadora clase de fármacos GLP-1 .

Estos medicamentos actúan imitando una hormona natural del cuerpo que regula el apetito y la sensación de saciedad .

En los últimos años, los tratamientos inyectables como Wegovy y Zepbound han revolucionado el abordaje de la obesidad a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, donde se estima que alrededor de 100 millones de personas padecen esta condición.

Novo Nordisk anunció que la píldora de Wegovy estará disponible en las próximas semanas .

Expertos en salud anticipan que la llegada de una opción oral ampliará drásticamente el acceso al tratamiento, potencialmente reduciendo barreras y costos asociados a las inyecciones, lo que podría transformar el panorama del cuidado de la obesidad.

Una encuesta reciente de KFF, un centro de investigación en políticas de salud, reveló que uno de cada ocho estadounidenses ha utilizado medicamentos inyectables GLP-1, aunque muchos enfrentan dificultades para afrontar su elevado precio.

"Existe toda una demografía que puede beneficiarse de las píldoras", afirmó la doctora Fatima Cody Stanford, especialista en obesidad del Hospital General de Massachusetts. "No se trata solo de quién llega primero, sino de ofrecer opciones a los pacientes".

La píldora de Novo Nordisk contiene 25 miligramos de semaglutida, el mismo principio activo presente en los inyectables Wegovy y Ozempic, así como en Rybelsus, una versión oral de menor dosis aprobada en 2019 para tratar la diabetes tipo 2.

En un ensayo clínico clave, los participantes que tomaron Wegovy oral lograron una pérdida promedio del 13.6% de su peso corporal en aproximadamente 15 meses, una cifra comparable al 15% observado con el Wegovy inyectable, y significativamente superior al 2.2% registrado en el grupo placebo.

Chris Mertens, un neumólogo pediátrico de 35 años de Menomonee Falls, Wisconsin, quien participó en el ensayo en 2022, compartió su experiencia: "Si había días en los que me salteaba una comida, casi no lo notaba", tras perder unas 40 libras con la píldora.

En el panorama competitivo, los estudios clínicos del orforglipron de Eli Lilly mostraron una pérdida de peso promedio del 11.2% en casi 17 meses para los participantes con la dosis más alta, frente al 2.1% del grupo placebo.

No obstante, es importante señalar que tanto la píldora de Wegovy como orforglipron presentan resultados de pérdida de peso inferiores a los del inyectable Zepbound de Lilly (basado en tirzepatida), que actúa sobre dos hormonas intestinales (GLP-1 y GIP) y ha demostrado una pérdida promedio del 21%.

Los especialistas advierten que todos los medicamentos GLP-1, tanto en formato oral como inyectable, comparten efectos secundarios comunes, incluyendo náuseas y diarrea.

