El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 9 de enero sobre el frente frío número 27 y la aproximación de la segunda tormenta invernal de la temporada.En el transcurso de este día, el frente frío núm. 27 se extenderá sobre el noreste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.Simultáneamente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte del país. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará lluvias y chubascos en Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana. Finalmente, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.El frente frío núm. 27 se desplazará lentamente sobre el golfo de México y la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, la masa de aire polar que le da impulso al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como un prolongado evento de "Norte" de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.Simultáneamente, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la segunda tormenta invernal de la temporada, que generará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente de México; chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas del centro y oriente del país, así como lluvia engelante en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.Con información del Servicio Meteorológico Nacional