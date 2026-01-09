El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 9 de enero sobre el frente frío número 27 y la aproximación de la segunda tormenta invernal de la temporada.

En el transcurso de este día, el frente frío núm. 27 se extenderá sobre el noreste de México , en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

No te pierdas: Así estará el clima en Guadalajara HOY viernes

Simultáneamente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte del país .

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará lluvias y chubascos en Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Te puede interesar: Viento fuerte amenaza a Guadalajara; será estos días

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana.

Finalmente, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 09 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Clima del sábado 10 al lunes 12 de enero de 2026

El frente frío núm. 27 se desplazará lentamente sobre el golfo de México y la península de Yucatán , interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, la masa de aire polar que le da impulso al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como un prolongado evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Simultáneamente, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la segunda tormenta invernal de la temporada, que generará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste, norte y occidente de México ; chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas del centro y oriente del país, así como lluvia engelante en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA