Viento fuerte amenaza a Guadalajara; será estos días

El viento que se espera en Guadalajara podría ocasionar caída de ramas, afectaciones a estructuras ligeras y levantamiento de polvo

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Aunque se registrará un ligero descenso de temperatura, el principal impacto será el viento. ESPECIAL / CANVA

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco advirtió que fuertes vientos azotarán al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como efectos del frente frío número 27 el próximo sábado y domingo. Estos son los detalles al respecto: 

Derivado del frente frío número 27, se prevén rachas de viento moderadas a fuertes en gran parte del estado de Jalisco durante el sábado y domingo. Las rachas podrían alcanzar hasta 60 km/h, con mayor incidencia en regiones como Los Altos, Ciénega, Sur, Sureste, Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Valles y Centro.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, se esperan vientos moderados el sábado y un incremento durante la mañana del domingo, principalmente en la zona occidental, con posibles afectaciones en Zapopan, Tala, Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara.

Aunque se registrará un ligero descenso de temperatura, el principal impacto será el viento, que podría ocasionar caída de ramas, afectaciones a estructuras ligeras y levantamiento de polvo. Se recomienda asegurar objetos, evitar zonas de riesgo y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Frente frío 27

El frente frío núm. 27 se desplazará sobre el norte del país, originando rachas muy fuertes de viento en dicha región.

Por otro lado, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán descenso de temperatura y rachas muy fuertes de viento en la mencionada región, además de lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua; asimismo se presentarán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil Jalisco

