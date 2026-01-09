Registro de línea celular 2026: ¿Aplica para todos los usuarios móviles en Telcel?

A partir de este 9 de enero de 2026, entra en vigor una disposición oficial que obliga a todos los usuarios de telefonía móvil en México a registrar su línea telefónica con una identificación oficial con fotografía y la CURP, sin importar la compañía con la que tengan contratado el servicio, incluido Telcel.

Esta nueva disposición oficial tiene el objetivo de reducir delitos cometidos mediante teléfonos móviles, como la extorsión, el fraude y el robo de identidad, pues, de acuerdo con las autoridades federales la mayoría de estos delitos se comete a través de líneas anónimas o no identificadas, particularmente en esquemas de prepago.

Ante este escenario, el Gobierno federal determinó reforzar los mecanismos de identificación de los titulares de las líneas, vinculando cada número telefónico a una identidad verificable mediante documentos oficiales.

De acuerdo con la información oficial, quienes contraten una nueva línea deberán realizar el registro desde el primer momento. En el caso de los usuarios que ya cuentan con una línea activa, el plazo límite para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas que no estén debidamente registradas serán suspendidas.

¿Aplica para todos los usuarios?

De acuerdo la información oficial de Telcel, la respuesta es: Sí.

La medida aplica para todos los usuarios móviles, tanto de planes de renta como de prepago, siempre que la línea permita realizar llamadas, enviar mensajes SMS o utilizar servicios de voz por internet.

¿Dónde se puede hacer el registro?

El trámite podrá realizarse de dos maneras, a elección del usuario:

De forma presencial, en cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional.

En línea, mediante la modalidad remota habilitada por el operador.

Para quienes opten por el registro en línea, se permitirá hasta tres intentos. En caso de no lograrlo, será necesario comunicarse con un asesor marcando *111 para planes de renta o *264 para líneas Amigo, o bien acudir directamente a un Centro de Atención.

Requisitos para registrar la línea

Los usuarios deberán presentar una identificación oficial vigente que incluya fotografía y CURP, entre las que se encuentran:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

CURP biométrica

En el caso de personas extranjeras, el registro solo podrá realizarse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

Además, se solicitará el nombre completo tal como aparece en la identificación y la CURP. Para el registro remoto, también será necesario realizar una prueba de vida (selfie) para validar la identidad.

¿Qué pasa si no se realiza el registro?

Las líneas que no cumplan con el registro serán suspendidas, aunque durante ese periodo solo se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana. La suspensión no exime al usuario del pago de los servicios contratados.

En caso de necesitar hacer una consulta o solicitar aclaraciones, a partir del 7 de febrero de 2026, Telcel habilitará un Portal de Consulta para que los usuarios puedan verificar si existen líneas registradas con su CURP o RFC.

Si una persona detecta una línea que no reconoce, podrá acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la aclaración y, en su caso, la desvinculación correspondiente.

Finalmente, es importante destacar que este tipo de registros no es nuevo en México. En años anteriores ya se intentó implementar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil; sin embargo, el modelo actual incorpora mayores controles de autenticación, como la verificación biométrica en registros remotos y la posibilidad de que los usuarios consulten y aclaren líneas asociadas a su identidad, con el fin de fortalecer la protección de datos personales.

En este contexto, el registro de líneas celulares para 2026 representa un nuevo intento por equilibrar seguridad pública, control administrativo y derechos de los usuarios, bajo la premisa de que una mayor trazabilidad en el uso de los servicios de telecomunicaciones puede contribuir a un entorno digital más seguro.

