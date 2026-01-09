Adiós a las filas, así puedes pagar el predial en CDMX desde tu celular

Con el arranque de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un esquema digital que busca facilitar el cumplimiento de una de las obligaciones fiscales más importantes para los capitalinos, la medida no solo promete ahorro de tiempo, sino también beneficios económicos para quienes realicen el trámite dentro de los plazos establecidos.

Las autoridades capitalinas habilitaron plataformas electrónicas que permiten pagar el predial directamente desde el teléfono móvil, eliminando la necesidad de acudir a oficinas o formar largas filas, este sistema ofrece descuentos automáticos en el monto total, siempre que el pago se realice durante los primeros meses del año y se cumplan los requisitos correspondientes.

Además de la reducción en el costo, el pago digital brinda comprobante fiscal inmediato, opciones de meses sin intereses al utilizar aplicaciones bancarias y mayor seguridad , ya que los portales oficiales cuentan con sistemas de encriptación que disminuyen el riesgo de fraudes frente a sitios no autorizados.

Para 2026, en la Ciudad de México se aplicará un descuento del 8 por ciento a quienes liquiden el predial anual completo durante enero, mientras que quienes lo hagan en febrero podrán obtener una rebaja del 5 por ciento.

A estos beneficios se suman esquemas especiales para adultos mayores de 60 años, madres solteras, personas con discapacidad y viudas, quienes pueden acceder a cuotas fijas o descuentos adicionales, dependiendo del valor catastral de su inmueble.

Así puedes pagar el predial en CDMX desde tu celular

El trámite desde el celular se realiza a través de la aplicación oficial “Tesorería CDMX”, disponible para dispositivos iOS y Android.

Una vez descargada, el usuario debe registrarse, ingresar su cuenta predial, verificar el monto con el descuento aplicado, elegir la forma de pago y conservar el comprobante digital.

Las autoridades recordaron que el 31 de enero de 2026 es la fecha límite para obtener el mayor descuento, aunque durante febrero aún se mantiene una rebaja menor.

Cumplir con el pago en estos periodos no solo representa un ahorro para los contribuyentes, sino que también evita recargos y sanciones posteriores.

