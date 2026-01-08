El ocasiones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envía requerimientos a los contribuyentes. Un asunto que no debería dejarse pasar, porque se trata de algo delicado que requiere toda nuestra atención.

Las personas físicas y morales tiene una obligación frente al SAT: responder a las aclaraciones de las que sean objeto y atender a los requerimientos de la autoridad fiscal . Los especialistas recomiendan no entrar en pánico y consultar a un profesional que te acompañe en este procedimiento , de no hacerlo, podrías acarrearte problemas serios.

De forma general, consultores señalan que ignorar un requerimiento que el SAT es contraproducente, porque con el paso del tiempo se puede generar que la oportunidad para regularizar su situación caduque, incluso, proceda un movimiento legal para un embargo o el uso de la fuerza pública.

Es decir, no atender un requerimiento del SAT hace aún más grave la situación y genera que, con el paso del tiempo, los conflictos se agudicen .

Ante esto, se recomienda revisar constantemente el buzón tributario para reconocer si existe alguna notificación y buscar la ayuda de un especialista en la materia para responder de manera oportuna el cuestionamiento de la autoridad fiscal, dentro del plazo que se requiere.

Requerimiento del SAT: ¿Qué hacer si recibe uno?

Es importante recordar que un requerimiento es un documento que envía la autoridad fiscal a un contribuyente por un posible error u omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales .

El SAT le podrá requerir por alguno de los motivos siguientes:

Aclaración de requerimientos de obligaciones omitidas (declaraciones) Aclaración de requerimientos por no presentar solicitud de inscripción o los avisos al RFC o por presentarlos fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales Aclaración de requerimientos por presentar declaraciones con errores u omisiones de datos Aclaración sobre créditos fiscales. Adeudo por error aritmético en declaraciones Aclaración sobre créditos fiscales. Cheque recibido en tiempo y no pagado Aclaración sobre créditos fiscales. Multas impuestas por las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente Aclaración sobre créditos fiscales. Por actualización y recargos en créditos fiscales Aclaración sobre créditos fiscales. Requerimiento de pago total por incumplimiento en el pago de parcialidades

Para atender o aclarar un requerimiento debe acudir al Módulo de Servicios Tributarios del SAT que corresponda a su domicilio fiscal, para presentar el o los documentos que comprueben que cumplió con lo que le solicitaron, o bien que ya corrigió el error u omisión.

En los requerimientos se señala el plazo que tiene para presentar la información solicitada; si no lo hace dentro del plazo, la autoridad le impondrá una multa.

