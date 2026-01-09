El clima para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este viernes 9 de enero prevé temperaturas frescas para hoy y el fin de semana. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado con probabilidad de chubascos en Michoacán; sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco, así como frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido en Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco y Michoacán; además de rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-27 °C y la mínima entre los 12-15 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Viernes 26 – 7 °C Sábado 27 – 9 °C Domingo 24 – 8 °C

No te pierdas: Viento fuerte amenaza a Guadalajara; será estos días

El pronóstico del clima para Guadalajara es de temperaturas frescas, especialmente fría este viernes .

Clima nacional para hoy

Inestabilidad de la atmósfera en altura al combinarse en con la corriente en chorro y el desplazamiento del frente frío 27, mantendrá el potencial de lluvias en el noroeste, así como descenso de temperaturas y rachas de viento fuertes en dicha región.

En Durango, Baja California y Chihuahua se esperan rachas de viento superiores a los 60-70 km/h, más intensas en el último estado antes mencionado.

Por el contrario, el posicionamiento de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del Golfo de México conservará el ambiente cálido en el oriente, sur y sureste del país.

Jalisco soleado, ambiente cálido en horas diurnas, principalmente hacia el sur del estado y zona costera. No se descarta la probabilidad de algún episodio de lluvia dispersa en zona montañosa del sur del estado .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA