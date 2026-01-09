SEP: En esta fecha cae el MEGAPUENTE con 5 días de vacaciones para los estudiantes

El periodo vacacional de la temporada decembrina está por concluir y las alumnas y alumnos de educación básica se preparan para regresar a las aulas el próximo lunes 12 de enero, con el fin de reanudar las clases conforme a lo establecido en el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En este mismo calendario se contemplan las fechas de suspensión de clases, periodos que suelen generar expectativa entre la comunidad estudiantil. En ese contexto, y a pocos días del retorno a las actividades escolares, las y los estudiantes ya tienen previsto un nuevo lapso de descanso, pues hacia el cierre de enero podrán disfrutar nuevamente de varios días consecutivos sin clases.

Este periodo ha generado expectativa entre madres, padres de familia y alumnos, luego de que surgiera la versión de que se trataría de cinco días de vacaciones. A continuación compartimos la información oficial de la SEP, misma que precisa cuántos días contempla este megapuente y a quiénes aplica, con el objetivo de evitar confusiones y facilitar la planeación familiar y escolar.

¿Cuándo será el megapuente de enero?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el megapuente se presentará a finales de enero y principios de febrero, al combinar una sesión del Consejo Técnico Escolar, el fin de semana y un día festivo oficial. Las fechas son las siguientes:

Viernes 30 de enero: suspensión de clases por la realización del Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero: descanso habitual de fin de semana.

Lunes 2 de febrero: suspensión de clases por la conmemoración del Día de la Constitución, que oficialmente se celebra el 5 de febrero, pero se recorre al primer lunes del mes.

En conjunto, estos días conforman un bloque de cuatro días consecutivos sin clases, por lo que el regreso a las aulas está programado para el martes 3 de febrero.

¿A quiénes aplica este megapuente?

Este periodo de cuatro días de descanso en enero aplica para estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como de planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional. Durante el viernes de Consejo Técnico Escolar, el personal docente sí acude a actividades de planeación y evaluación, pero no hay clases para el alumnado.

La suspensión de clases es de carácter nacional, por lo que todas las escuelas que siguen el calendario de la SEP en México deberán acatar estas fechas.

¿Por qué se genera este megapuente?

El megapuente se origina por la combinación de dos factores establecidos en la normatividad educativa y laboral: la suspensión mensual por los Consejos Técnicos Escolares y el traslado de ciertos días festivos oficiales al lunes más cercano. En este caso, el Consejo Técnico Escolar del último viernes de enero coincide con el fin de semana y con el descanso obligatorio por el Día de la Constitución, lo que amplía el periodo sin clases.

Estas sesiones del Consejo Técnico forman parte del calendario escolar y tienen como objetivo fortalecer la planeación académica, la evaluación de avances y la toma de decisiones pedagógicas por parte del personal docente.

