Los frentes fríos son fenómenos naturales que se presentan en México durante el invierno. Este lunes 13 de enero se dio a conocer que el número 27 pronto se disipará, pero llegará el 28. En este contexto, ¿Cuántos más faltan por llegar a nuestro país?

El SMN destacó que la temporada de frentes fríos en el país va de septiembre a mayo, aunque su frecuencia suele ser variable, al igual que su duración, aunque estiman alrededor de 58 al año .

Frentes fríos 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un seguimiento de los frentes fríos durante el 2025 y parte del 2026, destacando que de enero a mayo de este año se pronostican 48 , los que se distribuyen en:

Enero: 2 frentes fríos observados y 6 pronosticados Febrero: 5 pronosticados Marzo: 6 pronosticados Abril: 5 pronosticados Mayo: 3 pronosticados

Con esto se estima que hasta el quinto mes del año, en el país se sigan registrados estados con bajas temperaturas .

¿Y el calor para cuándo?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, la temporada de altas temperaturas en el país abarca de la tercera semana de marzo hasta septiembre u primera semana de octubre .

Pero la temperatura se intensifica de mayo a julio, previo a la temporada de lluvias .

¿Cuándo llega a México el frente frío 28?

El SMN planea el ingreso de un nuevo frente frío a la frontera norte de México el miércoles 14 de enero provocando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en diversas regiones del país.

El sistema frontal avanzará rápidamente sobre el noreste del territorio nacional y el golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión localizado en el sureste del país. Esta combinación generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como un evento de "Norte" durante la tarde del miércoles, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz.

