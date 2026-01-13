Este martes 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Una fecha que busca concientizar sobre esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a más de 280 millones de personas alrededor del mundo, lo que la convierte en un fuerte problema de salud pública.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la depresión como una enfermedad común, pero grave, que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos .

Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores.

Algunos tipos de depresión tienden a darse en familias. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión . No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en particular.

¿Qué hacer si se padece depresión?

Solicita ayuda profesional. Hablar con un profesional sanitario local o con tu médico de cabecera es un buen punto de partida Recuerda que puedes sentirte mejor si recibes la ayuda adecuada Sigue realizando las actividades que te gustaban cuando te encontrabas bien No te aísles. Mantén el contacto con familiares y amigos Haz ejercicio regularmente, aunque se trate de un pequeño paseo Mantén hábitos regulares de alimentación y sueño Acepta que puede tener depresión y ajusta tus expectativas. Tal vez no puedas llevar a cabo todo lo que solías hacer Evita o limita la ingesta de alcohol y abstente de consumir drogas ilícitas, ya que estos productos pueden empeorar la depresión Si tienes pensamientos suicidas, pide ayuda a alguien inmediatamente

La depresión

La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta , así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas

, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas Las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía; cambios en el apetito; necesidad de dormir más o menos de lo normal; ansiedad; disminución de la concentración; indecisión; inquietud; sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza; y pensamientos de autolesión o suicidio

La depresión no es un signo de debilidad . Se puede tratar con terapia o intervención psicológica, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos

. Se puede tratar con terapia o intervención psicológica, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos Las personas expuestas a violencia frecuentemente experimentan una variedad de reacciones que incluye: ansiedad, estrés, frustración, temor, irritabilidad, enojo, dificultad de concentrarse, pérdida del apetito y pesadillas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA