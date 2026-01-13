Este martes 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Una fecha que busca concientizar sobre esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a más de 280 millones de personas alrededor del mundo, lo que la convierte en un fuerte problema de salud pública.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la depresión como una enfermedad común, pero grave, que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos.Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores.Algunos tipos de depresión tienden a darse en familias. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en particular.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA