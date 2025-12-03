El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, anunció para varias regiones de México este miércoles 3 de diciembre, lluvias y posible caíd de nieve. Estos son los detalles:

Hoy, el frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México , ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), y lluvias aisladas en Tamaulipas.

Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal al noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, intervalos de chubascos en zonas de Sonora, y lluvias aisladas en el norte del país.

Así mismo, se prevé ambiente de frío a gélido y la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa , además de rachas de viento de 60 a 80 km/h en el noroeste y norte del territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 03 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa.

Pronóstico para el jueves

El frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dicha región .

Por otra parte, la cercanía de un sistema frontal al noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciarán descenso de temperatura, rachas de viento de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa. Se prevé que el nuevo sistema frontal se disipe durante las primeras horas del jueves.

No te pierdas: Alerta roja por VIH. Casos se disparan en México

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA