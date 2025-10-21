Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 21 de octubre informa que estará con muy nuboso con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 28 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto