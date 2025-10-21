Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 21 de octubre informa que estará con muy nuboso con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

