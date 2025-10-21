Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este martes 21 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 78%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

