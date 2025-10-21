Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este martes 21 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 78%.Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Guadalajara