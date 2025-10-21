Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 21 de octubre informa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

