Apoyo a damnificados por lluvias: Fechas del pago por estados

El Gobierno de México anunció que este miércoles 22 de octubre iniciará con la entrega de apoyos económicos a las familias afectadas por las recientes lluvias en los estados de Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la estimación inicial contempla 10 mil millones de pesos para 100 mil familias, como parte del plan de atención inmediata y reconstrucción.

Sheinbaum explicó también que los primeros recursos llegarán a 75 mil viviendas censadas por la Secretaría de Bienestar y cada hogar recibirá 20 mil pesos en una primera etapa, como ayuda para cubrir los daños más urgentes, posteriormente, se entregarán apoyos adicionales según el nivel de afectación: 25 mil pesos por daño medio, 40 mil pesos por daño mayor y 70 mil pesos en casos de pérdida total.

¿Cuándo inician los pagos a los damnificados?

De acuerdo con la información emitida, los pagos se realizarán del 22 al 29 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo, donde el censo continúa, las entregas se efectuarán del 25 de octubre al 5 de noviembre.

Las familias recibirán un aviso por mensaje de texto o perifoneo en sus comunidades, y deberán presentar su cintillo o talón del censo junto con una identificación oficial.

Además del apoyo económico directo, los hogares censados obtendrán vales de enseres domésticos y canastas básicas; el gobierno federal también respaldará a comercios afectados, con 50 mil pesos por local, y al sector agropecuario, con montos que van de 50 mil a 100 mil pesos, según las hectáreas dañadas.

La presidenta adelantó que la Sedatu y la Conavi trabajarán en un plan de reubicación y reconstrucción de viviendas en zonas de alto riesgo, mientras que programas sociales se sumarán a las labores de recuperación. Entre ellos, Jóvenes Construyendo el Futuro, que integrará a cinco mil participantes en brigadas de limpieza en Veracruz, y Empleo Construyendo el Futuro, que ofrecerá trabajo temporal a 50 mil personas con un salario mensual de 8 mil 500 pesos.

También se atenderán escuelas y clínicas dañadas, el programa La Escuela es Nuestra entregará 200 mil pesos a 750 planteles, mientras que La Clínica es Nuestra destinará 500 mil pesos por unidad médica, además de los recursos del seguro correspondiente.

