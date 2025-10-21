Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 21 de octubre determina que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 26 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

