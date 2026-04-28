Audias Flores Silva, "El Jardinero", exjefe de seguridad del exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", será presentado ante un juez por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) este martes 28 de abril del 2026.

La FGR dio a conocer que integra una indagatoria por dicho crimen contra Flores Silva, detenido en Nayarit este lunes, la cual tiene previsto judicializar durante el plazo 48 horas que le confiere la ley con el fin de presentarlo ante un juez de control.

A la par, "El Jardinero" permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, localizadas en el centro de la Ciudad de México.

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Esta dependencia a cargo de Ernestina Godoy indicó que Audias Flores Silva cuenta con una orden de detención con fines de extradición solicitada por autoridades de los Estados Unidos.

"A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", señaló.

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¿Qué nombres suenan para suceder a "El Mencho" en el CNG?

De acuerdo con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, "El Jardinero" operaba como uno de los mandos regionales del CNG y era identificado por los analistas como un posible sucesor de "El Mencho" junto con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo", y Ricardo Ruiz Velasco, alias "RR", también cabecillas de la organización.

El secretario de Seguridad insistió en que tanto la captura de Flores Silva como la del operador financiero del cártel, César Alejandro "N", alias "El Güero Conta", fue un "operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas", y que solo recibieron información de distintas agencias estadounidenses, pero no dio más detalles de cómo ocurrió esto.

JM