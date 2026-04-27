César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta", fue detenido en Zapopan, Jalisco, por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional luego de que se reportara el arresto de otra figura clave del Cártel Nueva Generación: Audias Flores Silva, “El Jardinero”.

Fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó de esta detención la tarde de este lunes 27 de abril del 2026 a través de un tuit en el que además compartió una fotografía del sospechoso, a quien identificaron como operador financiero de “El Jardinero”.

"El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional

@Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias 'El Güero Conta', identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', jefe regional del CNG", se lee en la publicación.

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

¿Quién es “El Güero Conta” y de qué se le acusa?

En su publicación, Omar García Harfuch publicó un breve perfil de "El Güero Conta", quien de acuerdo con las autoridades estaría implicado en el lavado de recursos ilícitos mediante empresas fachada y prestanombres, además de invertir en bienes como aeronaves, embarcaciones, propiedades y productoras de tequila.

" 'El Güero Conta' es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila", explicó Harfuch.

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La detención de César Alejandro “N” tuvo lugar apenas unas horas después de que Harfuch confirmara el arresto de otra figura importante dentro del Cártel Nueva Generación: Audias Flores Silva "El Jardinero", quien fungió como jefe de seguridad personal de "El Mencho" y pronto escaló en la organización criminal.

"Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia", concluyó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch en su post.

JM