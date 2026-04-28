Audías Flores Silva, "El Jardinero", jefe regional del cártel Nueva Generación fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Además, se dieron a conocer imágenes de la llegada del avión de la Secretaría de Marina (Semar) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"El Jardinero", también conocido como "Comandante", "El Bravo 2", "Audi" o "Matajefes", se desempeñó como exjefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fue líder del cártel, abatido por personal del Ejército el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo, que se efectuó en la comunidad El Mirador, Nayarit, se identificó que Flores Silva se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

Ante esta situación, los uniformados implementaron un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, 400 navales en acciones de apoyo.

El Gabinete de Seguridad informó que, al arribar al área, y debido al despliegue de los integrantes de la Semar, los escoltas de "El Comandante", se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar a Flores Silva cuando intentaba introducirse en un conducto de desagüe y se procedió a su arresto.

Tras detención de "El Jardinero", incendian 6 autos y 6 tiendas

El Gabinete de Seguridad informó que tras la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", se han registrado en la entidad seis vehículos incinerados y seis tiendas comerciales incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas.

En un comunicado, el grupo institucional descartó que la captura de este lugarteniente del cártel haya ocasionado bloqueos carreteros en el estado.

A través de la Secretaría de Marina (Semar), informó que existe coordinación de los tres órdenes de gobierno para mantener un despliegue operativo en Nayarit que permita atender cualquier riesgo.

Además, el Gabinete de Seguridad señaló que es falsa la versión que circula en redes sociales sobre una presunta suspensión de actividades escolares en Nayarit.

"Se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a no difundir rumores que generen incertidumbre", agregó.

En ese sentido, agradeció a las autoridades del Gobierno de Nayarit y del Gobierno de Jalisco por su colaboración.

Afueras de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México. SUN/V. Rosas

LA VOZ DEL EXPERTO

Hay implicaciones tras aprehensión del cabecilla

Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública.

El especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, expuso seis puntos clave sobre la detención de Audias Flores Silva, a quien ubicó como una figura relevante dentro de la estructura del Cártel Nueva Generación (CNG).

A través de su perfil en la red social X, el analista señaló que este hecho representa el segundo golpe consecutivo contra la cúpula del grupo criminal, lo que, afirmó, debilita su operación interna.

Indicó que Flores Silva habría sido responsable de establecer la alianza con “Los Chapitos”, por lo que su ausencia podría complicar la interlocución entre ambas organizaciones.

Asimismo, destacó que el detenido tenía un papel importante en los procesos de expansión del CNG, especialmente en entidades como Guerrero, Nayarit y Guanajuato, lo que podría impactar su crecimiento territorial.

Sánchez también subrayó que Flores Silva era una pieza clave en la fabricación de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, por lo que su captura podría afectar estas actividades.

Agregó que la detención podría generar incertidumbre al interior del grupo, ante la posibilidad de nuevos objetivos. Finalmente, no descartó que se trate de una entrega desde la propia cúpula para eliminar a un competidor interno.