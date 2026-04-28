¿El 5 de mayo es feriado oficial para los trabajadores en México?

Cada año, la llegada del mes de mayo despierta dudas sobre los días de descanso, sobre todo por los puentes escolares que suelen generar expectativas entre trabajadores. No obstante, el calendario laboral en México está claramente definido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece qué fechas son consideradas descanso obligatorio.

En el arranque del mes aparece una de las conmemoraciones más importantes: el 1 de mayo, Día del Trabajo. Esta fecha sí es un día feriado oficial, lo que significa que los empleados tienen derecho a descansar. En caso de laborar, la ley estipula que deben recibir un pago adicional conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Por otro lado, el 5 de mayo también figura como una fecha relevante en el calendario nacional debido a la Batalla de Puebla. A pesar de su importancia histórica, no está contemplado como un día de descanso obligatorio dentro de la LFT. Esto implica que quienes trabajen en esta fecha recibirán su salario habitual, sin compensaciones extra.

Aunque durante mayo existen varios puentes escolares derivados de celebraciones cívicas, estos no siempre coinciden con los derechos laborales de los trabajadores. En ese sentido, la diferencia entre el calendario escolar y el laboral suele generar confusión, pero la legislación es clara: en este mes únicamente el 1 de mayo es considerado descanso obligatorio a nivel nacional.

MF