Erick Valencia Salazar, alias "El 85", uno de los fundadores del Cártel Nueva Generación (CNG), se declaró culpable del cargo de tráfico de cocaína ante la corte federal de Washington, formalizando así su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

¿Qué se sabe de la situación legal de Erick Valencia Salazar en Estados Unidos?

Desde marzo pasado se adelantó que Valencia Salazar había alcanzado un acuerdo para cambiar su declaración a culpable a cambio de beneficios penales , como han hecho otros narcotraficantes mexicanos, entre ellos Ismael "El Mayo" Zambada y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"La corte acepta la declaratoria y el acusado es declarado culpable", señala la minuta de la audiencia, encabezada por el juez James Boasberg. Con ello, "El 85" evita ir a juicio.

Queda pendiente la redacción del memorándum que definirá la condena que recibirá el narcotraficante mexicano.

La fecha de la sentencia de "El 85" quedó programada para el 31 de julio, a las 11:00 de la mañana hora local.

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¿Quién es Erick Valencia Salazar, "El 85", y de qué se le acusa?

Valencia Salazar fue uno de los 29 narcotraficantes que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos en febrero de 2025.

Estados Unidos lo acusa de importar cocaína desde 2003 y había ofrecido cinco millones de dólares por información que condujera a su captura, tras su salida de prisión, en 2017, derivada de fallas en el proceso.

Las autoridades mexicanas volvieron a detener a "El 85" en 2022 y finalmente decidieron entregarlo a Estados Unidos, bajo condición, impuesta para todos los criminales entregados, de que no se les condene a la pena de muerte.

Valencia Salazar es considerado fundador del CNG junto con "El Mencho" y otros líderes.

Sin embargo, "El 85" rompió definitivamente con "El Mencho" y el CNG y fundó el Cártel Nueva Plaza que buscó disputar plazas con el CNG, lo que desató una ola de violencia en la región.

El Ejército mexicano lo recapturó el 4 de septiembre de 2022 . Actualmente está preso en el Centro Federal de Detención de Philadelphia, en Pennsylvania.

JM