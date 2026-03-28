Un hombre identificado como líder regional del Cártel Nueva Generación (CNG) en el oriente del Estado de México, llamado Ramiro Ulises “N”, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en el municipio de Malinalco.

Esta persona, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cambió su domicilio del Oriente a Malinalco y desde esa localidad presuntamente operaba los delitos por los que es investigado como secuestro exprés con fines de cometer el delito de extorsión.

También lo vinculan con su probable participación en delitos de alto impacto como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, así como delitos contra la salud.

Además, lo identifican como posible líder de una banda delictiva llamada “Operativa Delta”, cuya zona de operación se concentraba en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba.

CT