La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, anunció ayer un nuevo envío masivo de 37 criminales de “altol impacto” desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano hacia Estados Unidos, con lo que en la presente administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, son ya tres extradiciones masivas hacia el país vecino. Entre las tres operaciones suman 92 criminales que han sido trasladados desde centros penitenciarios en México hacia Estados Unidos.

Para Eduardo González, académico del TEC de Monterrey e internacionalista, las acciones recientes del Gobierno de México en materia de seguridad no pueden entenderse únicamente como una respuesta reactiva a las presiones del Gobierno de Estados Unidos, sino como parte de un rediseño previo de la estrategia federal impulsado desde el inicio de la actual administración.

Explicó que el contexto de las detenciones, cambios operativos y resultados en algunos indicadores responde a una lógica interna que, de manera paralela, ha tenido efectos en la relación bilateral.

En este sentido, el especialista subrayó que algunos señalamientos provenientes de Estados Unidos, particularmente aquellos relacionados con supuestos vuelos o maniobras militares, han sido sobredimensionados en el debate público, pese a que la información oficial no apunta, todavía, a operaciones directas en territorio mexicano.

González afirma que este tipo de episodios deben analizarse con cautela y distinguir entre avisos técnicos, declaraciones formales y rumores amplificados por el discurso político.

Respecto al tema de las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado, el académico planteó que existen al menos dos lecturas relevantes: por un lado, destacó un cambio en la estrategia de seguridad desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el cual obedeció a una necesidad y convicción propias del Gobierno federal, más allá de cualquier presión externa.

“La primera es que, por un convencimiento y necesidad propia del Gobierno federal, desde que llegó Claudia Sheinbaum, pues se cambió la estrategia de seguridad”.

De acuerdo con González, esta estrategia no solo buscó incidir en la reducción de los homicidios y en la captura de algunos cabecillas del crimen organizado, sino que también tuvo un efecto indirecto en el ámbito diplomático al contribuir a desactivar presiones y discursos provenientes de Donald Trump sobre una posible intervención de fuerzas estadounidenses en México.

“Yo no creo que la estrategia de seguridad esté en función de responder a las exigencias de Trump, sino más bien es desde antes de que comenzaran esas exigencias”, dijo.

Por último, González señaló que, más allá del discurso, los hechos han mostrado un reconocimiento constante por parte de funcionarios de Estados Unidos sobre lo que se ha hecho en México, lo cual, afirmó, debería tener mayor peso en el análisis público que los rumores o declaraciones aisladas.

“En la práctica, en los hechos, lo que estamos viendo es que hay constantemente reconocimiento oficial por parte de algunas autoridades de Estados Unidos de lo que se hace en México”, finalizó Eduardo González.

México ha capturado a 13 objetivos prioritarios de Estados Unidos

Además del envío masivo de objetivos prioritarios para Estados Unidos, el Gobierno federal anunció la captura de tres criminales buscados por las autoridades de ese país. Entre ellos destaca Alejandro Rosales Castillo, detenido el 17 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo; señalado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, era requerido desde 2016 por el asesinato de una joven en Carolina del Norte.

Previamente, el 15 de enero, fue capturado en Playa del Carmen Otmane Khalladi, ciudadano estadounidense vinculado a un fraude electrónico y lavado de dinero superior a los 21 millones de dólares que afectó a adultos mayores en el país vecino. Ambos se encuentran en proceso de extradición. Ese mismo día se detuvo a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, líder de una célula de drogas sintéticas y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, quien forma parte de los 37 extraditados este martes.

Al respecto, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, destacó en su cuenta de X que estos resultados subrayan la eficacia del trabajo conjunto: “Los actores criminales no tienen cabida cuando nuestros esfuerzos se alinean”.

Entre las aprehensiones vinculadas al crimen organizado mexicano sobresalen Kevin Alonso Guzmán (“El 200”) y José Ángel Guzmán (“El Güerito”), piezas clave de Los Chapitos según la DEA; Juan Carlos Zambada (“El Chavo Félix”), operador financiero de Los Mayos; y José Luis Sánchez Valencia (“El Chalamán”), del Cártel Nueva Generación, quien cuenta con orden de captura provisional con fines de extradición.

Estas acciones, lideradas por la SSPC de la mano de la FGR, forman parte de una “nueva estrategia para el combate del crimen organizado” y funcionan como gestos para mejorar la relación bilateral. Este acercamiento incluye el reforzamiento de la seguridad fronteriza, derivado de los anuncios de deportación masiva y la amenaza de aranceles del 25% realizados por Donald Trump al inicio de su mandato en 2025.

Como respuesta, México desplegó diez mil elementos adicionales de la Guardia Nacional en ambas fronteras para contener el flujo migratorio y el tráfico de precursores químicos. Gracias a este compromiso de vigilancia, se negoció la suspensión de los aranceles que ponían en riesgo la estabilidad del T-MEC.

Finalmente, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, se establecieron métricas de evaluación enfocadas en resultados cuantificables. En enero de 2026, se reactivó el Grupo de Implementación de Seguridad con mesas de alto nivel junto al secretario de Estado, Marco Rubio, intensificando el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo y la coordinación sobre la ruta de precursores provenientes de Asia.

Algunos de los criminales que México ha extraditado al país vecino

Grupo 1

Febrero 27de 2025: 29 personas. Destacan:

Rafael Caro Quintero. Fundador del Cártel de Guadalajara.

Miguel Ángel Treviño “Z-40” . Líder de Los Zetas.

Omar Treviño Morales “Z-42”. Líder de Los Zetas.

Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”. Líder del Cártel de Juárez.

Erick Valencia Salazar “El 85”. Cofundador del CNG.

Jaime González Durán “El Hummer”. Fundador de Los Zetas.

Grupo 2

Agosto 12 de 2025: 26 personas. Destacan:

Abigael González Valencia “El Cuini”. Brazo financiero del CNG.

Servando Gómez Martínez “La Tuta”. Líder de Los Caballeros Templarios.

Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo“. Líder del Cártel del Noreste.

Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”. Jefe de seguridad de “El Chapo”.

Grupo 3

Enero 20 de 2026: 37 personas.

“Jugadores clave” en la relación de México con Estados Unidos

Juan Ramón de la Fuente

Cargo actual: Secretario de Relaciones Exteriores de México (desde octubre de 2024).

Secretario de Relaciones Exteriores de México (desde octubre de 2024). Funciones: Dirige la política exterior del país, priorizando la relación con Estados Unidos y el fortalecimiento de lazos con China y organismos internacionales.

Dirige la política exterior del país, priorizando la relación con Estados Unidos y el fortalecimiento de lazos con China y organismos internacionales. Trayectoria: Fue Representante Permanente de México ante la ONU, Rector de la UNAM (1999-2007) y Secretario de Salud. Es Médico Cirujano con especialidad en Psiquiatría.

ESPECIAL

Omar García Harfuch

Cargo actual: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Funciones: Encargado de la estrategia nacional de seguridad, la coordinación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la inteligencia contra el crimen a través del Centro Nacional de Inteligencia.

Encargado de la estrategia nacional de seguridad, la coordinación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la inteligencia contra el crimen a través del Centro Nacional de Inteligencia. Trayectoria: Fue Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Jefe de la Policía Federal en Guerrero.

ESPECIAL

Marco Rubio

Cargo actual: Secretario de Estado de los Estados Unidos (desde enero de 2025).

Secretario de Estado de los Estados Unidos (desde enero de 2025). Funciones: Diplomático principal del país; lidera la política exterior bajo la visión de “América Primero”, enfocándose en la competencia estratégica con China y la situación en Venezuela.

Diplomático principal del país; lidera la política exterior bajo la visión de “América Primero”, enfocándose en la competencia estratégica con China y la situación en Venezuela. Trayectoria: Se desempeñó como Senador por Florida desde 2011 y fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

ESPECIAL

Pam Bondi

Cargo actual: Fiscal General de los Estados Unidos (desde febrero de 2025).

Fiscal General de los Estados Unidos (desde febrero de 2025). Funciones: Dirige el Departamento de Justicia (DOJ) con un enfoque en el combate al crimen y la reestructuración institucional para evitar la politización del sistema judicial.

Dirige el Departamento de Justicia (DOJ) con un enfoque en el combate al crimen y la reestructuración institucional para evitar la politización del sistema judicial. Trayectoria: Fue la primera mujer Fiscal General de Florida (2011-2019) y lideró el America First Policy Institute. Tiene más de 18 años de experiencia como fiscal de carrera.

ESPECIAL

Kristi Noem

Cargo actual: Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (desde enero de 2025).

Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (desde enero de 2025). Funciones: Lidera la estrategia de seguridad fronteriza y política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ha impulsado medidas estrictas como la eliminación de protecciones temporales (TPS) para varios países y la expansión de operativos de detención y deportación de extranjeros con antecedentes criminales.

Lidera la estrategia de seguridad fronteriza y política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ha impulsado medidas estrictas como la eliminación de protecciones temporales (TPS) para varios países y la expansión de operativos de detención y deportación de extranjeros con antecedentes criminales. Trayectoria: Fue la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur (2019-2025). Previamente, representó a su Estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos (2011-2019) y fue legisladora estatal.

ESPECIAL

Claves de la estrategia de seguridad

Evolución del modelo de seguridad: La estrategia transita de una presencia disuasiva (abrazos, no balazos) hacia una postura ofensiva que prioriza la inteligencia criminal y la desarticulación de las redes logísticas y financieras de los cárteles.

Enfoque dual: El plan combina la atención social a las causas de la violencia con el uso de tecnología avanzada para identificar y detener a los criminales.

Inteligencia como prueba jurídica: A través del Sistema Nacional de Inteligencia, se busca transformar la información técnica en evidencia legal para fortalecer los procesos judiciales contra la delincuencia.

Liderazgo de la SSPC: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, asume el rol central en la ejecución de operativos de alto impacto y la coordinación táctica.

Resultados operativos: La estrategia ha reportado la detención de aproximadamente 40 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto, además del aseguramiento de cargamentos de fentanilo y la destrucción de laboratorios de metanfetamina.

Combate a las finanzas delictivas: Se prioriza el bloqueo de activos económicos y el combate al robo de combustible para debilitar el poder financiero de los cárteles.

Cooperación internacional y extradiciones: Se implementa una política de extradiciones masivas hacia Estados Unidos para evitar que los líderes de los cárteles operen desde las cárceles mexicanas.

CT