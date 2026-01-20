El Gabinete de Seguridad federal consolidó este martes una tercera entrega masiva de capos al Gobierno de Estados Unidos. Al mediodía el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que con este traslado colectivo de traficantes de drogas suman 92 criminales de alto impacto enviados a territorio estadounidense. La acción se da días después de que Donald Trump declaró que la Presidenta Claudia Sheinbaum tenía "miedo sobre los cárteles que están controlando México" y de que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, exigió "resultados concretos y verificables" a México. El 27 de febrero de 2025 se realizó el primer paquete de capos trasladados a Estados Unidos. Entre los capos entregados, resaltaron algunos nombres como Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA "Kiki" Camarena; así como los fundadores de Los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, conocidos por sus motes Z-40 y Z-42. Ellos fueron los primeros 29 narcotraficantes entregados, al poco tiempo del arranque del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según lo difundido por autoridades de seguridad mexicanas y estadounidenses: El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un listado con los nombres completos de los 26 capos entregados por el Gobierno Federal de México en la segunda entrega, ocurrida el pasado 12 de agosto de 2025. EU destacó perfiles criminales de alto impacto como Abigael González "Cuini" líder de "Los Cuinis"; Servando Gómez "La Tuta", líder de la Familia Michoacana y "El Chavo Félix", familiar de Ismael Zambada. Omar García Harfuch detalló en sus redes sociales este martes que el traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, "con pleno respeto a la soberanía". Además, informó que a solicitud del Departamento de Justicia de EU se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte para estos capos. Entre los peces gordos de esta entrega, sobresale Abraham Oseguera Cervantes "Don Rodo", hermano de "El Mencho"; así como Daniel Alfredo Blanco Joo, operador del Cártel del Pacífico. Estos son los nombres de la tercera entrega: EE