El Gabinete de Seguridad federal consolidó este martes una tercera entrega masiva de capos al Gobierno de Estados Unidos. Al mediodía el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que con este traslado colectivo de traficantes de drogas suman 92 criminales de alto impacto enviados a territorio estadounidense.

La acción se da días después de que Donald Trump declaró que la Presidenta Claudia Sheinbaum tenía "miedo sobre los cárteles que están controlando México" y de que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, exigió "resultados concretos y verificables" a México.

El primer paquete de 29, con Caro Quintero, Zetas y cabezas del CNG y Sinaloa

El 27 de febrero de 2025 se realizó el primer paquete de capos trasladados a Estados Unidos. Entre los capos entregados, resaltaron algunos nombres como Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA "Kiki" Camarena; así como los fundadores de Los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, conocidos por sus motes Z-40 y Z-42.

ESPECIAL

Ellos fueron los primeros 29 narcotraficantes entregados, al poco tiempo del arranque del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según lo difundido por autoridades de seguridad mexicanas y estadounidenses:

Rafael Caro Quintero "El Narco de Narcos": Reconocido por la DEA como el líder auténtico del Cártel de Guadalajara. Requerido por EU por el asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena. Miguel Ángel Treviño "El Z40": Principal comandante de Los Zetas previo a su caída en julio de 2023. En 2007, Treviño había tomado control del corredor del tráfico de drogas y se hizo cargo de industrias ilícitas como tráfico de personas. Omar Treviño Morales "El Z42": Se desempeñó como jefe de Los Zetas desde 2013, luego de que Miguel Ángel fuera detenido. En el grupo criminal, se dedicó al tráfico de personas, armas y drogas, así como extorsión y robo de hidrocarburos. Vicente Carrillo Fuentes "Viceroy": Es hermano de Amado Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos", líder del Cártel de Juárez. Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana”: Hermano menor del líder del Cártel Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho". De acuerdo con autoridades de EU, conspiró para distribuir cocaína y metanfetamina desde enero de 1998. José Ángel Canobbio Inzunza "El Güerito": Considerado operador financiero y de logística de seguridad de los hijos de "El Chapo" Guzmán. Está vinculado con la familia desde 2002. Norberto Valencia González “Socialitos”: Último operador del Cártel de los Beltrán Leyva, detenido en septiembre de 2023 por autoridades mexicanas. Según investigaciones, se dedicaba a blanqueo de activos para la organización criminal. Lucio Hernández Lechuga "El Lucky": Capturado durante el sexenio de Calderón, era miembro fundador de "Los Zetas" y uno de los 37 capos más buscados durante ese sexenio. José Alberto García Vilano "La Kena": Señalado por autoridades de seguridad como jefe de los "Ciclones" del Cártel del Golfo, relacionado con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas en 2003. Evaristo Cruz Sánchez "El Vaquero": Líder en el Cártel del Golfo. Fue detenido en abril de 2021 y según la Plataforma Nacional de Transparencia, recibía protección del alcalde morenista de Matamoros de aquella fecha, Itiel Palacios García "Compa Playa": Señalado como líder regional y operador del CNG en Oaxaca y Veracruz. José Jesús Méndez Vargas "El Chango": Uno de los fundadores de La Familia Michoacana con el objetivo de sacar a Los Zetas del Estado. Señalado de delitos como delincuencia organizada y portación de armamento del Ejército. Erick Valencia Salazar "El 85": Recapturado por la Guardia Nacional en septiembre de 2022 en Jalisco. Es señalado por EU como fundador del CNG y cuenta con acusaciones de tráfico de narcóticos entre 2003 y 2008. Alfredo Rangel Buendía "Chicles": Señalado como objetivo prioritario por su cercanía con el "Z40" como su comisionado. Rodolfo López Ibarra "El Nito": Señalado como presunto jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva. Durante su detención en diciembre de 2016, ofreció 500 mil dólares para comprar su libertad. Carlos Algredo Vázquez: Señalado por la DEA por conspiración junto al CNG en la fabricación y distribución de metanfetaminas para su venta en Estados Unidos. Carlos Alberto Monsiváis Treviño "La Bola": Considerado el segundo hombre más importante del Cártel del Noreste y sobrino de los hermanos "Z40" y "Z42". Jesús Humberto Limón López "Chubeto": Presunto jefe de "Los Cazadores". Fue detenido por fuerzas federales en noviembre de 2021. Según autoridades, operaba para "Los Chapitos" como aliado de Jesús, Alfredo, Ovidio e Iván Archibaldo Guzmán. José Guadalupe Tapia Quintero "Lupe":0 Identificado como el principal operador logístico de Ismael "El Mayo" Zambada para el paso de drogas a Estados Unidos. Inés Enrique Torres Acosta "El Kiki": Acusado de transportar marihuana y metanfetamina. Señalado como jefe de seguridad de "El Mayo". José Bibiano Cabrera Cabrera "El Durango": Formaba parte del brazo armado del Cártel del Pacífico. Fue señalado como jefe de sicarios de la "Gente Nueva de los Salazar". Héctor Eduardo Infante: Considerado un narcotraficante que operaba para la célula "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa. Fue detenido en julio de 2022. José Rodolfo Villareal Hernández "El Gato": Considerado operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo León. Se le relaciona con una supuesta conspiración para el asesinato del abogado Juan Jesús Guerrero Chapa en mayo de 2013, en Southlake, Texas. Alder Alfonso Marín Sotelo: Es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. Ramiro Pérez Moreno "El Rama": líder regional del cártel Los Zetas. Tráfico de drogas. Jesús Alberto Galaviz Vega "Z13": Era jefe regional de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas. Andrew Clark "El Dictador": Fungía como enlace logístico con el CNG y el Cártel del Pacífico. Tráfico de drogas y homicidio. Luis Gerardo Méndez Estevane “El Tío”: Perteneció al grupo delictivo Los Aztecas, brazo armado de La Línea, actualmente La Empresa. Miguel Ángel Rodríguez Díaz "Alfa Metro": Líder regional del cártel Los Zetas con zona de operación en la zona norte de Coahuila.

X / @OHarfuch

El segundo paquete de 26 capos, con "La Tuta", "Cuini" y amigos de "El Chapo" Guzmán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un listado con los nombres completos de los 26 capos entregados por el Gobierno Federal de México en la segunda entrega, ocurrida el pasado 12 de agosto de 2025.

EU destacó perfiles criminales de alto impacto como Abigael González "Cuini" líder de "Los Cuinis"; Servando Gómez "La Tuta", líder de la Familia Michoacana y "El Chavo Félix", familiar de Ismael Zambada.

Enrique Arballo Talamantes. Benito Barrios Maldonado. Luis Raúl Castro Valenzuela “Chacho”: miembro del Cártel de Sinaloa, acusado de secuestrar y tener como rehén a un ciudadano de EU. Francisco Chávez. Abdul Karim Conteh: Presunto líder de una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente miles de migrantes a EU. Baldomero Fernández Beltrán. Ismael Enrique Fernández Vázquez. Abigael González Valencia “Cuini”: Líder de "Los Cuinis", cártel de droga responsable del tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos. Leobardo García Corrales: Figura importante del Cártel de Sinaloa y amigo y socio cercano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. José Carlos Guzmán Bernal. Antón Petrov Kulkin. Roberto Omar López. José Francisco Mendoza Gómez. Hernán Domingo Ojeda López. Daniel Pérez Rojas. Juan Carlos Sánchez Gaytán. David Fernando Vásquez Bejarano. José Antonio Vivanco Hernández. Mauro Alberto Núñez Ojeda. Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix”: Líder de célula en el Cártel de Sinaloa y familiar de Ismael "El Mayo" Zambada. Jesús Guzmán Castro. Pablo Edwin Huerta Nuño “Flaquito”: Considerado violento capo de Tijuana que "ha operado con impunidad en los últimos 15 años". Servando Gómez Martínez "La Tuta": Último líder del extinto grupo Los Caballeros Templarios y líder de La Familia Michoacana. Kevin Gil Acosta: Según EU, lideraba el aparato de seguridad de Los Chapitos. Roberto Salazar: Buscado en relación con la muerte del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008. Martín Zazueta Pérez: Según EU, lideraba el aparato de seguridad de Los Chapitos.

La tercera entrega de criminales, la más grande hasta ahora con 37 capos

Omar García Harfuch detalló en sus redes sociales este martes que el traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, "con pleno respeto a la soberanía".

X / @OHarfuch

Además, informó que a solicitud del Departamento de Justicia de EU se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte para estos capos.

Entre los peces gordos de esta entrega, sobresale Abraham Oseguera Cervantes "Don Rodo", hermano de "El Mencho"; así como Daniel Alfredo Blanco Joo, operador del Cártel del Pacífico. Estos son los nombres de la tercera entrega:

Ricardo Cortez Mateos Billetón. Acusado de tráfico de drogas por la DEA. Ligado al Cártel del Golfo. Fidel Félix Ochoa "Don Fido", ligado al Cártel del Pacífico y a Los Mayos, acusado por el FBI de tráfico de drogas y lavado de dinero. Óscar Eduardo Hernández Flores "O". Acusado por el FBI de tráfico de drogas y lavado de dinero. Luis Alonso Navarro Quezada "Pez". Es señalado por tráfico de armas y lavado de dinero. Eliezer David Seas Centeño "El Picho" o “Cerebro”. Señalado por la DEA por tráfico de drogas y lavado de dinero. Juan Pedro Saldívar Farías "Z-27" o "El Orejón". Ligado a Los Zetas. Es señalado de tráfico de armas y drogas. Daniel Alfredo Blanco Joo "El Cubano", acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Carlos Alberto Guerrero Mercado "El Químico", ligado al Cártel del Pacífico y acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Jair Francisco Patrón Tobías "H4" o “Crixus”. Ligado a los Beltrán Leyva y acusado por la DEA y el FBI por tráfico de drogas. Guillermo Isaías Pérez Parra. Acusado de tráfico de drogas. Manuel Ignacio Correa "El Argentino". Acusado por la DEA de lavado de dinero. Yahir Alejandro Luján Rojo “Rojo”. Investigado por la Corte de Arizona en EU y ligado al Cártel del Pacífico. Lucas Anthony Mendoza "T". Acusado de tráfico de armas y lavado de dinero. Eliomar Segura Torres "Helio, acusado de conspiración para el lavado de dinero. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, acusado de lavado de dinero. Francisco Arredondo Colmenero "Pancho", acusado de tráfico de personas. Gustavo Alfonso Castro Medina. Acusado de tráfico de armas y lavado de dinero. Luis Carlos Dávalos López. Ligado al CNG y acusado de tráfico de drogas y personas. Roberto González Hernández "04". Ligado al Cártel del Pacífico y Los Cabrera, acusado por la DEA de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Heriberto Hernández Rodríguez "Negrolo". Ligado al Cártel del Noroeste, acusado por la DEA de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Daniela Manera Macías "Danny". Ligada a los Zetas y acusada por la DEA de tráfico de drogas. María del Rosario Navarro Sánchez "La Señora" o "La Chayo". Ligada al CNG y acusada de tráfico de armas y personas, distribución de narcóticos, contrabando de dinero en efectivo y apoyo de material para el terrorismo. Humberto Rivera Rivera "Chato", "Don" o "El Viejón". Ligado al Cártel del Pacífico y acusado por la DEA de tráfico de drogas. Ricardo González Sauceda "Comandante Ricky" o "Mando R". Ligado al Cártel del Noroeste. Buscado por autoridades del estado de Texas por homicidio doloso, terrorismo, privación de la libertad y delitos contemplados en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Juan Carlos Alonso Reyes, del Reclusorio Sur de la CDMX, acusado de tráfico de drogas. Juan Pablo Bastidas Erenas "Payo", recluido en el Cefereso 1 del Altiplano, ligado a Los Beltrán Leyva y acusado de tráfico de drogas. Pedro Inzunza Noriega "Sagitario" o "Señor de la Silla", recluido en el Cefereso 1 del Altiplano, ligado a Los Beltrán Leyva y acusado por la DEA de narcoterrorismo. Abraham Macías Mendoza "Don Abraham", recluido en el Cefereso de Tijuana y acusado de tráfico de drogas. Julio César Mancera Dozal "La Tortuga", recluido en el Cefereso 11 en Hermosillo, ligado al Cártel del Pacífico y a Los Mayos, acusado de tráfico de drogas. Rodrigo Pérez Mezquite "Don Rodrigo", acusado de tráfico de drogas. José Luis Sánchez Valencia "Chalama" o "Chalaman", operador del CNG y familiar del líder de esa organización, "El Mencho". José Damián Román Figueroa "Soldado", ligado al Cártel del Pacífico y a Los Mayos, acusado de tráfico de armas, drogas y personas. Armando Gómez Núñez "Máximo" o "Delta1", recluido en el Cefereso 1 del Altiplano. Ligado al CNG y acusado por la DEA de tráfico de drogas. Hernán Geovani Ojeda Elenes "Inge", recluido en el Cefereso 1 del Altiplano, ligado al Cártel del Pacífico y a Los Chapitos, señalado por la DEA por tráfico de drogas. José Pineda Pérez "Pretty Boy" o "JP", acusado por el FBI de tráfico de drogas y lavado de dinero. José Gerardo Álvarez Vásquez "El Indio", recluido en el Cefereso 1 del Altplano, ligado a Los Beltrán Leyva y acusado de tráfico de drogas. José Torres Espinosa "Big Joe", del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y acusado de tráfico de drogas.

EE