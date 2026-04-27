Capturan en Nayarit a "El Jardinero"; EU ofrecía 5 MDD por él

En una operación de alta precisión planeada y ejecutada por la Secretaría de Marina (Semar), se logró la detención de Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero”, en el estado de Nayarit . El operativo fue encabezado por las Fuerzas Especiales, quienes desplegaron un cerco táctico que permitió la captura del presunto líder criminal sin disparos reportados hasta el momento.

A través de su cuenta en X, Omar García Harfuch expresó su reconocimiento a los elementos de la Marina por su valentía y compromiso en esta misión, la cual representa uno de los golpes más significativos a la estructura del Cártel Nueva Generación (CNG) en lo que va del año.

Un objetivo prioritario para México y Estados Unidos

Flores Silva no solo era un objetivo clave para la justicia mexicana, donde cuenta con órdenes de aprehensión vigentes; también es un perfil de alto interés para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos .

El gobierno de EU mantenía una oferta de 5 millones de dólares por información que facilitara su arresto , situándolo en el mismo nivel de importancia que otros líderes de alto rango de la organización.

Impacto en la estructura criminal

Audias Flores Silva es identificado por especialistas en seguridad como uno de los principales operadores financieros y de logística dentro del CNG. Su captura en Nayarit debilita la capacidad operativa del grupo en el corredor del Pacífico, una zona estratégica para el trasiego de sustancias ilícitas hacia el norte del continente.

Las autoridades federales indicaron que se mantendrá el flujo de información conforme avancen las diligencias legales y el proceso de puesta a disposición ante el Ministerio Público, donde se definirá su posible traslado con fines de extradición.

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